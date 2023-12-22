السودان.. شهود عيان يكشفون عن عمليات نهب وسلب للمدنيين بواسطة “الدعم السريع” في ولاية الجزيرة

نقل مراسل الجزيرة مباشر عن شهود عيان قولهم إن العديد من المدن والبلدات بولاية الجزيرة وسط السودان تعرضت لعمليات سلب ونهب وترويع للمواطنين بواسطة قوات الدعم السريع.

وذكر الشهود أن من بين المدن والبلدات مدينة الحصاحيصا والقرى المتاخمة لها “طابت” و “ود سلفاب” و “المسلمية” و”السعداب” حيث تعرض عدد من مواطنيها لسلب سياراتهم تحت تهديد السلاح من قبل قوات الدعم السريع، وفق قولهم.

كما تعرضت مناطق “العيكورة” و “فداسي” الواقعة شمال غربي عاصمة الولاية مدينة ود مدني لعمليات نهب وسلب من قبل جنود تابعين للدعم السريع. وفق شهود العيان.

وقال أحد الضحايا للجزيرة مباشر من قرية “عمارة الخوالدة” – الواقعة على الطريق القومي الرابط بين ولايتي الجزيرة وسنار – إن قوة تابعة للدعم السريع مكونة من نحو 25 سيارة دفع رباعي مدججة بالسلاح اجتاحت القرى الواقعة في الطريق من بينها قريته واقتحمت منازل القرية، وذكر أن الجنود المدججين بالسلاح دخلوا إلى منزلهم ونهبوا سياراتهم تحت تهديد السلاح وسط إطلاق للرصاص في الهواء.

وكان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي قد أكد أن المدنيين في “ود مدني” سيتمتعون بالأمن وأن قواته ستوفر الحماية لهم ولأموالهم وأعراضهم.

وأعلن حميدتي أنه أصدر أوامر وتعليمات لقواته في مدينة ود مدني بعدم الاعتداء على أي مواطن أو التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة.

وأمس الخميس، توعد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، بـمحاسبة كل “متخاذل”، عقب إعلان قوات الدعم السريع في 18 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرتها على مدينة ود مدني، بعد معارك مع الجيش السوداني استمرت نحو 4 أيام.

وفي 19 من ديسمبر/كانون الأول، أعلن الجيش انسحاب قواته من المدينة، وبدء تحقيق في أسباب وملابسات انسحاب القوات من مواقعها.