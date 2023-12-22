القسام تنشر فيديو لاستهداف جنود الاحتلال وتغطية الانسحاب بقنابل دخان (فيديو)

نشرت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس فيديو لما قالت إنه يمثل “مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع قوات العدو في قرية (المغراقة) شمال المنطقة الوسطى” في قطاع غزة.

ويظهر المقطع، الذي نشرته القسام مساء الجمعة، عملية رصد لجندييْن من قوات الاحتلال من خلال شباك في إحدى البنايات قبل استهدافهما.

ويظهر أيضا عملية استهداف قوة خاصة قبل الانسحاب تحت غطاء من القنابل الدخانية.

وفي وقت سابق الجمعة، نشرت كتائب القسام فيديو لعملية استهداف “قوة صهيونية راجلة من 5 جنود في بيت لاهيا، شمالي القطاع، بقذيفة الياسين 105، وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح”.

وذكرت القسام في بيانات عدة أنها أوقعت قتلى وجرحى من جنود الاحتلال في شرق مدينة خان يونس، جنوبي القطاع بعد استهدافهم بعبوة ناسفة.

وأعلنت استهداف 3 آليات عبارة عن دبابة وناقلة جند وجرافة في مدينة خان يونس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، مقتل ضابط وجندي خلال معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمالي وجنوبي قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى المعلن منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 471 قتيلًا، بينهم 139 قتيلًا منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة.