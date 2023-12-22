القسام تنشر فيديو لاستهداف 5 جنود إسرائيليين بقذيفة الياسين في بيت لاهيا (شاهد)

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، الجمعة، أنها أوقعت عددا من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بين قتل وجريح، بعد استهدافهم في مناطق توغلهم بقطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان نشرته على تليغرام “استهدفنا قوة صهيونية راجلة من 5 جنود في بيت لاهيا، شمالي القطاع، بقذيفة الياسين 105، وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح”.

وأضافت في بيان ثان إنها “اشتبكت مع قوة صهيونية راجلة شرق مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، بعد استهدافها بعبوة ناسفة، موقعة فيها قتلى وجرحى”.

عاجل | الــقــسام: استهدفنا قوة صهيونية راجلة مكونة من 5 جنود تحصنت في منزل بـ #بيت_لاهيا بقذيفة "الياسين 105" وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح pic.twitter.com/WxcWxKSrul — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 22, 2023

وذكرت في بيان ثالث أنها “استهدفت ناقلة جند بقذيفة (الياسين 105) في منطقة المحطة بمدينة خان يونس”.

وفي بيانيْن آخرين، أوضحت القسام أنها استهدفت “جرافة صهيونية ودبابة عسكرية بقذيفتي (الياسين 105) بمدينة خان يونس”.

ومنذ أسابيع، تتوغل القوات البرية الإسرائيلية شمالي قطاع غزة، وفي المناطق الشرقية جنوبي القطاع، حيث تندلع بشكل مستمر اشتباكات ضارية مع المقاومين الفلسطينيين.