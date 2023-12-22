شاهد: إخلاء مخيم البريج بعد مطالبة الاحتلال سكانه بالنزوح لجنوب غزة

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر مشاهد من نزوح سكان مخيم البريج وسط غزة، إلى جنوب القطاع، وذلك بعدما طالبهم الاحتلال الإسرائيلي بالنزوح لمناطق أخرى.

وظهر الأسى على وجوه النازحين، فيما حملوا بعضا من متعلقاتهم، سواء بأيديهم والنزوح سيرًا على الأقدام، أو عن طريق عربات تجرها الحمير.

وصباح الجمعة، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان مخيم البريج ومناطق أخرى وسط قطاع غزة إخلاء منازلهم بشكل فوري والتوجه جنوبا إلى مدينة دير البلح.

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة إكس “إلى سكان مخيم البريج وأحياء بدر والساحل الشمالي والنزهة والزهراء والبراق والروضة والصفاء في المناطق الواقعة جنوب وادي غزة: من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري إلى المأوى في دير البلح”.

وتواصل الجيش الإسرائيلي عبر الهاتف مع سكان بعض هذه المناطق وطالبهم بإخلاء منازلهم بشكل فوري والنزوح إلى دير البلح، ما تسبب بحالة ذعر في صفوف المواطنين.

#عاجل سكان قطاع غزة وخاصة سكان مخيم البريج جيش الدفاع يعمل بقوة ضد حماس والمنظمات الإرهابية. فيما يلي عدة تعليمات عاجلة: ⭕️الى سكان مخيم البريج وأحياء بدر والساحل الشمالي والنزهة والزهراء والبراق والروضة والصفاء في المناطق جنوب وادي غزة: من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري… pic.twitter.com/jEvvwzG5Ts — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 22, 2023

ولا يوجد أي مأوى في مدينة دير البلح التي تتعرض بشكل يومي لقصف عنيف من المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية.

وتعاني دير البلح من اكتظاظ سكاني شديد بفعل نزوح مئات الآلاف إليها من مناطقها الشرقية القريبة من الحدود إضافة لسكان مدينة غزة ومحافظة الشمال الذين نزحوا إليها منذ بداية الأسبوع الثاني للحرب الإسرائيلية.

ومنذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة،20 ألفًا و57 شهيدَا و53 ألفا و320 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.