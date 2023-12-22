سياسة|قطاع غزة

شاهد: إخلاء مخيم البريج بعد مطالبة الاحتلال سكانه بالنزوح لجنوب غزة

عائلات تنزح من مخيم البريج وسط قطاع غزة
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22/12/2023-|آخر تحديث: 22/12/202308:36 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر مشاهد من نزوح سكان مخيم البريج وسط غزة، إلى جنوب القطاع، وذلك بعدما طالبهم الاحتلال الإسرائيلي بالنزوح لمناطق أخرى.

وظهر الأسى على وجوه النازحين، فيما حملوا بعضا من متعلقاتهم، سواء بأيديهم والنزوح سيرًا على الأقدام، أو عن طريق عربات تجرها الحمير.

وصباح الجمعة، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان مخيم البريج ومناطق أخرى وسط قطاع غزة إخلاء منازلهم بشكل فوري والتوجه جنوبا إلى مدينة دير البلح.

عائلات تنزح من مخيم البريج وسط قطاع غزة
عائلات تنزح من مخيم البريج وسط قطاع غزة (الجزيرة مباشر)

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة إكس “إلى سكان مخيم البريج وأحياء بدر والساحل الشمالي والنزهة والزهراء والبراق والروضة والصفاء في المناطق الواقعة جنوب وادي غزة: من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري إلى المأوى في دير البلح”.

وتواصل الجيش الإسرائيلي عبر الهاتف مع سكان بعض هذه المناطق وطالبهم بإخلاء منازلهم بشكل فوري والنزوح إلى دير البلح، ما تسبب بحالة ذعر في صفوف المواطنين.

ولا يوجد أي مأوى في مدينة دير البلح التي تتعرض بشكل يومي لقصف عنيف من المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية.

وتعاني دير البلح من اكتظاظ سكاني شديد بفعل نزوح مئات الآلاف إليها من مناطقها الشرقية القريبة من الحدود إضافة لسكان مدينة غزة ومحافظة الشمال الذين نزحوا إليها منذ بداية الأسبوع الثاني للحرب الإسرائيلية.

ومنذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة،20 ألفًا و57 شهيدَا و53 ألفا و320 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر