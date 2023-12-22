شاهد: دمار هائل في تل الزعتر بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، آثار الدمار الهائل في حي تل الزعتر ومستشفى العودة شمالي قطاع غزة، وذلك بعد انسحاب الآليات العسكرية الإسرائيلية من المنطقة.

وظهر الدمار والخراب في كل مكان في الحي، حيث لا يوجد شارع يخلو من دمار ولا تستطيع السيارات المرور، كما أن المنازل مدمرة بشكل كبير، والتي لا تزال قائمة أصبحت لا تصلح للسكن.

وعاد المواطنون بعد الانسحاب مباشرة لتفقد ما بقي من منازلهم التي دمرها قصف الاحتلال ودباباته.

وتقع في الحي مستشفى العودة، التي حاصرها الاحتلال وألقى القبض على جميع من فيها واقتحمها.

وقال أحد الأطباء للجزيرة مباشر، إن الاحتلال حاصر المستشفى حصارًا شديدًا لمدة 18 يومًا، ومنعهم من فتح الأبواب والنوافذ، وأكد الطبيب أن الاحتلال استهدف أمس الخميس إحدى العاملات بطلقة في الرأس وهي على رأس عملها داخل المستشفى.

وأوضح أن الاحتلال عندما حاصر المستشفى “طالب كل من هو فوق 16 عامًا بالخروج بالملابس الداخلية السفلية فقط، فخرج 86 شخصا غالبيتهم من العاملين، عاد جميعهم إلا 12 شخصًا من بينهم مدير المستشفى الدكتور أحمد مهنا، وآخر مصاب كان قد تم بتر قدمه”.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي قنص إحدى العاملات بمستشفى العودة شمالي القطاع، المحاصر منذ عدة أيام، ما أدى إلى استشهادها.

وأوضحت الوزارة أن المحاصرين داخل المستشفى “في حالة رعب واعتقال وتعذيب”، مشيرة إلى أنهم يعيشون دون ماء ولا طعام ولا دواء.

ويشنّ جيش الاحتلال، وفق مؤسسات صحية وحقوقية، حملة شرسة وممنهجة على مستشفيات غزة والقطاع الطبي بكامله، ولا سيما في الشمال؛ ما جعل مئات الآلاف من الجرحى والحوامل والأطفال والمرضى، بلا خدمات صحية.