صور خاصة للجزيرة مباشر توثق إطلاق المقاومة رشقة صاروخية باتجاه مستوطنات إسرائيلية (فيديو)

بثت قناة الجزيرة مباشر، اليوم الجمعة، صورا خاصة توثق إطلاق فصائل المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية باتجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية.

وتواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق رشقات صاروخية باتجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية، رغم ما يعلنه جيش الاحتلال من تفكيك قدرتها على ذلك.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن حرب مدمرة على قطاع غزة لليوم السابع والسبعين.

وأسفرت الحرب عن استشهاد أكثر من 20 ألفا فلسطيني وإصابة أكثر من 53 ألف شخص.