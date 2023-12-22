ماكرون يطالب بالوقف الفوري للقتال في غزة ويعتبر هجمات الحوثيين في البحر الأحمر “تهديد غير مقبول”

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، على أهمية العمل الفوري لتحقيق وقف القتال في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ شهرين ونصف.

وأضاف ماكرون في خطاب ألقاه خلال زيارته لقاعدة جوية في إطار رحلته الحالية للأردن، التي تستغرق يومين أن بلاده تقترح مبادرة للسلام والأمن للجميع.

وشدد على ضرورة العمل الفوري لوقف القتال في غزة بهدف إعادة فتح أفق سياسي.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إن الملك عبد الله أبلغ الرئيس الفرنسي بأن “العدوان الإسرائيلي المستمر” على غزة سيكون له “عواقب كارثية” على المنطقة.

كما قال الملك عبد الله إن على العالم الضغط على إسرائيل لإنهاء حملتها العسكرية في غزة ورفع العقبات أمام المساعدات التي تشتد حاجة نحو مليوني فلسطيني في القطاع لها، حيث يتفشى الجوع والمرض بسرعة.

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العقبة، في إطار الجهود المبذولة لحشد موقف دولي لوقف الحرب على #غزة #الأردن #فرنسا pic.twitter.com/KGhBanB2VE — RHC (@RHCJO) December 21, 2023

وبشأن هجمات الحوثي في البحر الأحمر على السفن المرتبطة بإسرائيل، اعتبر ماكرون أن الهجمات التي ينفّذها الحوثيون المدعومون من إيران في البحر الأحمر “تهديد غير مقبول”.

وهذه أبز تصريحات ماكرون: خلال الزيارة:

لا يمكن نسيان الكارثة الإنسانية في غزة ونعمل من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق هدنة مستدامة

المستوطنون المتطرفون يهددون السلم في الضفة الغربية ويجب إيقافهم

نعمل من أجل ضمان عدم اتساع رقعة الصراع في المنطقة خاصة في لبنان

الحوثيون يسيطرون على البحر الأحمر ويهددون الملاحة ويجب وقف ذلك

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 20000 شهيد فلسطيني و52 ألفا و600 جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.