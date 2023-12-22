سياسة|الأردن

ماكرون يطالب بالوقف الفوري للقتال في غزة ويعتبر هجمات الحوثيين في البحر الأحمر “تهديد غير مقبول”

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (غيتي)
22/12/2023-|آخر تحديث: 22/12/202301:48 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، على أهمية العمل الفوري لتحقيق وقف القتال في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ شهرين ونصف.

وأضاف ماكرون في خطاب ألقاه خلال زيارته لقاعدة جوية في إطار رحلته الحالية للأردن، التي تستغرق يومين أن بلاده تقترح مبادرة للسلام والأمن للجميع.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وشدد على ضرورة العمل الفوري لوقف القتال في غزة بهدف إعادة فتح أفق سياسي.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إن الملك عبد الله أبلغ الرئيس الفرنسي بأن “العدوان الإسرائيلي المستمر” على غزة سيكون له “عواقب كارثية” على المنطقة.

كما قال الملك عبد الله إن على العالم الضغط على إسرائيل لإنهاء حملتها العسكرية في غزة ورفع العقبات أمام المساعدات التي تشتد حاجة نحو مليوني فلسطيني في القطاع لها، حيث يتفشى الجوع والمرض بسرعة.

وبشأن هجمات الحوثي في البحر الأحمر على السفن المرتبطة بإسرائيل، اعتبر ماكرون أن الهجمات التي ينفّذها الحوثيون المدعومون من إيران في البحر الأحمر “تهديد غير مقبول”.

وهذه أبز تصريحات ماكرون: خلال الزيارة:

  • لا يمكن نسيان الكارثة الإنسانية في غزة ونعمل من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق هدنة مستدامة
  • المستوطنون المتطرفون يهددون السلم في الضفة الغربية ويجب إيقافهم
  • نعمل من أجل ضمان عدم اتساع رقعة الصراع في المنطقة خاصة في لبنان
  • الحوثيون يسيطرون على البحر الأحمر ويهددون الملاحة ويجب وقف ذلك

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 20000 شهيد فلسطيني و52 ألفا و600 جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات