نائب سابق بالكنيست يكشف عن “سابقة تاريخية” يشهدها المجتمع الإسرائيلي (فيديو)

يرى النائب السابق بالكنيست الإسرائيلي، عصام مخول، أن إسرائيل قد خسرت حربها على غزة عالميًّا، وأن هناك جانبًا جديدًا من الآثار السلبية كشفته هذه الحرب.

واستدل مخول في حديثه للجزيرة مباشر على خسارة إسرائيل عالميًّا، بالمظاهرات التي تملأ المدن الأوروبية والأمريكية مطالبة بإيقاف الحرب، مضيفًا “وهنا لا أتحدث عن الأنظمة التي دعمت الإبادة في غزة، بل أتوقع سقوطها، وأولها نظام الرئيس الأمريكي جو بايدن”.

نائب سابق بالكنيست الإسرائيلي: إسرائيل خسرت المعركة عالميًا والأهم من ذلك إسرائيليًا#الجزيرة_مباشر #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/UHssSByHGP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 22, 2023

وأوضح مخول أنه بالرغم من أن المجتمع الإسرائيلي ما زال مؤيدًا للحرب، ومقتنعا بأنها “حرب عادلة فرضت عليهم”، فإنه يعتقد أنه في نهاية المطاف هناك “سابقة تاريخية”، وهي أن “المجتمع الإسرائيلي يفقد ثقته بمؤسسات الدولة والمؤسسات الصهيونية، وفي طليعتها فقدان الثقة في المؤسسات الأمنية والعسكرية”.

ويرى النائب السابق بالكنيست أن هذا هو “الجانب الجديد إسرائيليًّا، لأن المجتمع الإسرائيلي ورغم ما بدا من تأييده للحرب، فإنه في النهاية سيكشف عن أزمة إسرائيل العميقة، وهذه أزمة لم تبدأ بالحرب، وإنما الحرب كانت نتيجة لها”.