نقلت وكالة بلومبرغ، اليوم الجمعة، عن مؤشر “Drewry World Container Index”، إشارته إلى أن تكلفة نقل البضائع في حاوية بطول 40 قدما من آسيا إلى شمال أوروبا، قفزت بنسبة 16% خلال الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت تكلفة النقل، وفقًا للمؤشر، بنسبة 41% خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو ما ينسحب على فواتير شحن الوقود، مع فترة إبحار قد تمتد لأسبوعين إضافيين، عبر اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح، جنوبي دولة جنوب إفريقيا.

وقالت بلومبرغ إن عملية إعادة التوجيه الواسعة النطاق من مضيق باب المندب إلى طريق رأس الرجاء الصالح، تشمل السفن التي تنقل كل شيء، بدءا من الألعاب وقطع غيار السيارات إلى الغاز والوقود والنفط الخام.

وأضافت الوكالة، أنه على المدى القصير، سيؤدي ذلك إلى رفع التكاليف، وسيتسبب في أسابيع من التأخير، وقد يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع، كما أنه سيعرقل الخدمات اللوجستية للشركات البرية التي تعتمد على جداول بحرية.

180 سفينة تغير مسارها

وأعلنت شركة الشحن الأمريكية فليكسبورت، أمس الخميس، أن قرابة 180 سفينة غيرت وجهاتها بعيدا عن مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، أو تم إيقافها في انتظار تعليمات من الشركات المشغلة لها.

وبدأت شركات شحن نقل مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، هربًا من أي هجمات قد تصيبها، وهو ما سيؤدي إلى تكلفة نقل أكبر، وفترة تسليم أطول.

تأتي هذه التوترات، في أحد أكثر الأوقات ازدحاما في العام بالنسبة للصادرات من الصين لإعادة التخزين التي يقوم بها تجار التجزئة، بعد العطلات وقبل إغلاق المصانع الصينية لقضاء عطلة السنة القمرية الجديدة في فبراير/شباط المقبل.

موقع مارينا ترافيك للملاحة البحرية: السفينة "ميرسك تايكونغ" تغير مسارها بعيداً عن مضيق #باب_المندب، عقب إعلان شركتي ميرسك وهاباج لويد إيقاف إبحارهما في #البحر_الأحمر مع تصاعد الهجمات على السفن خلال الأيام الماضية.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/9dl9Mw2RhB — محمد علي حمود الشاهري (ابو الجود) (@h0N269wYZYVcDEK) December 16, 2023

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الاستيلاء على سفينة الشحن “غالاكسي ليدر” المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.

وتوعدت جماعة الحوثي في أكثر من مناسبة، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، تضامنًا مع فلسطين، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

شركات عملاقة تغير مسارها

وفي وقت سابق، أعلنت 3 شركات ملاحية كبرى تحويل مسارها من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح، إذ أعلنت شركة الشحن الكبرى “CMA CGM” تعليق رحلاتها كافة عبر مضيق باب المندب، وأمس أيضًا أعلنت شركة “MSC Mediterranean Shipping Co. SA”، وهي أكبر شركة حاويات في العالم، تحويل مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر.

كما أعلنت شركة “ميرسك” الدنماركية للنقل البحري، تعليقا مؤقتا للرحلات البحرية عبر مضيق باب المندب، بسبب ما وصفته بـ”التهديد المتزايد الذي تشكله جماعة الحوثي المسلحة المتمركزة في اليمن”.