إنترسبت: الجيش الإسرائيلي يحظر نشر أخبار بشأن 8 موضوعات عن حرب غزة

نشر الموقع صورة لوثيقة، قال إنه اطلع عليها، صادرة عن رئيس الرقابة العسكرية التابعة للجيش تفصّل هذه الموضوعات

قال موقع “إنترسبت” الأمريكي إن الجيش الإسرائيلي فرض حظرًا على نشر أخبار تتعلق بثمانية موضوعات بشأن الحرب في غزة قبل عرضها على الرقابة العسكرية التابعة له.

ونشر الموقع صورة لوثيقة، قال إنه اطلع عليها، صادرة عن رئيس الرقابة العسكرية التابعة للجيش تفصّل هذه الموضوعات، كما نشر رابطًا للوثيقة على موقع الحكومة الإسرائيلية.

ومع أنه لا يوجد تاريخ محدد للوثيقة، التي كُتبت باللغة الإنجليزية، فإن عنوانها: عملية “السيوف الحديدية”، وهو الاسم الذي أطلقته إسرائيل على الحرب في غزة.

وحسب الوثيقة، يجب عرض الأخبار التي تتعلق بالموضوعات التالية على الرقابة العسكرية قبل السماح بنشرها:

المحتجزون: التفاصيل الشخصية أو أي منشورات تتعلق باحتجازهم أو وضعهم الصحي أو الموقف الإسرائيلي في المفاوضات المتعلقة بإطلاق سراحهم أو أي تفاصيل تتعلق بالمفاوضات.

التفاصيل الشخصية أو أي منشورات تتعلق باحتجازهم أو وضعهم الصحي أو الموقف الإسرائيلي في المفاوضات المتعلقة بإطلاق سراحهم أو أي تفاصيل تتعلق بالمفاوضات. التفاصيل المتعلقة بالعمليات العسكرية: مواقع القوات ومناطق تجمعها، تحركات القوات وخطط العمليات، وما قد يعرّض القوات للخطر. ويشمل ذلك مواقع وقدرات أنظمة الدفاع الجوي مثل القبة الحديدية. ومنع نشر أي صور أو مقاطع فيديو يمكن من خلالها معرفة أي معلومات بشأن القوات.

مواقع القوات ومناطق تجمعها، تحركات القوات وخطط العمليات، وما قد يعرّض القوات للخطر. ويشمل ذلك مواقع وقدرات أنظمة الدفاع الجوي مثل القبة الحديدية. ومنع نشر أي صور أو مقاطع فيديو يمكن من خلالها معرفة أي معلومات بشأن القوات. المعلومات الاستخبارية بشأن نيات العدو أو قدراته.