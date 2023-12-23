الجزيرة مباشر ترصد آثار الدمار في تل الزعتر بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار القصف الإسرائيلي العنيف لمنطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة، الذي خلّف دمارا هائلا في المنطقة.

وتظهر الصور مربعات سكنية مدمرة كلّيًّا، وشوارع مجرّفة، وجثثًا متناثرة، حيث أدى القصف إلى استشهاد وإصابة المئات.

ولا تزال عشرات من الجثث تحت الأنقاض، إذ لم تتمكن فرق الإنقاذ أو المواطنين من انتشالها لعدم قدرة الدفاع المدني وطواقم الإسعاف على الوصول إلى المنطقة أو التعامل معها بسبب الإمكانيات المحدودة.

وخلال التصوير تسمع أصوات القصف الإسرائيلي في محيط المنطقة.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة أكثر من 20 ألف شهيد وأكثر من 53 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.