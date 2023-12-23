الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 ضباط وجنود وإصابة آخرين خلال معارك غزة

بذلك يرتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 476

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل 5 عسكريين وإصابة ضباط وجنود آخرين خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان، إن بين القتلى 3 جنود برتبة رقيب، وضابطًا برتبة رائد، وآخر برتبة نقيب، مشيرًا إلى أن أعمارهم تُراوح بين 20 و41 عامًا.

وأوضح البيان أن 4 من القتلى سقطوا خلال معارك جنوبي قطاع غزة، في حين قُتل الخامس خلال معارك شمالي القطاع.

5 חיילי צה"ל נפלו בקרבות ברצועה: סמ"ר ניר רפאל קנניאן, סמ"ר בירהנו קאסיה, רס"ר במיל' שי טרמין, רס"ב במיל' אלכסנדר שפיץ וסרן אושרי משה בוצחק. יהי זכרם ברוך@Doron_Kadosh pic.twitter.com/e4eTPf5RSE — גלצ (@GLZRadio) December 23, 2023

ونوه البيان إلى إصابة 10 ضباط وجنود آخرين خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وبذلك يرتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 476، بينهم 145 منذ بدء العملية البرية في القطاع.

معارك القسام

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان على تلغرام أن مقاتليها “تمكنوا من استهداف جنديين صهيونيين بقذيفة RPG في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أدت إلى مقتلهم على الفور وتحولهم إلى أشلاء”.

كما ذكرت في بيان آخر أن مقاتليها “تمكنوا من استدراج 5 جنود صهاينة من وحدة يهلوم، داخل أحد الأنفاق القسامية شرق خان يونس، وبمجرد دخولهم للنفق تم تفجيره والقضاء عليهم من نقطة صفر”.

وفي بيان ثالث، قالت القسام إن مقاتليها “تمكنوا من إيقاع 4 جيبات (عربات) لقيادة العدو في كمين محكم بمنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة”.

وأوضحت أن مقاتليها قاموا “بتفجير حقل مركب من العبوات المضادة للأفراد والدروع بهم، ما أدى إلى سحق القوة ومقتل جميع أفرادها”.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 20 ألفًا و258 شهيدًا و53 ألفًا و688 جريحًا.

وإلى جانب الخسائر البشرية الهائلة، خلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة دمارًا ضخمًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لمصادر رسمية فلسطينية.