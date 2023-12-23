المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: 90% من سكان غزة على حافة المجاعة (فيديو)

قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، إن 90% من سكان قطاع غزة على “حافة مجاعة حقيقية” وإن النظام الصحي هناك في انهيار شبه تام.

وأضاف المنظري خلال مداخلة على الجزيرة مباشر، أن “اللسان يعجز والعبارات استهلكت من قواميس اللغة لوصف الوضع المخيف في قطاع غزة، سواء من الجانب الإنساني بشكل عام، أو من الجانب الصحي خاصة”.

وحذر من أن “المرضى يموتون على الطرقات بسبب انعدام المستلزمات الطبية وانعدام الأدوية ونقص الكوادر الطبية”.

وتابع “معظم المستشفيات تقدم خدمات الإسعافات الأولوية، العمليات الجراحية شبه معدومة بسبب نقص المستلزمات الطبية الأساسية، نقص في الدم ومشتقاته، نقص في توفر المياه والوقود، وضع مرعب جدًّا للمرضى والأطقم الصحية ولعموم سكان قطاع غزة”.

المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية يحذر: غزة على حافة المجاعة pic.twitter.com/Z8Z5QZ0V40 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 22, 2023

وعلق المنظري على قرار مجلس الأمن حول توسيع إدخال المساعدات لغزة، وتساءل في البداية “كم من القرارات صدرت من المنظمات الأممية لكنها لا تفعيل لها على أرض الواقع؟”.

وأشار إلى أن مئات الأطنان من المساعدات تقف على الجانب المصري من معبر رفح، لكنها “لا تستطيع الدخول لقطاع غزة بسبب التعقيدات الموجودة من الجانب الآخر”، لافتًا إلى أنه حتى الآن ومنذ بداية الحرب على غزة، فإنه قد دخل 4200 شاحنة فقط، وهي بمثابة “قطرة في محيط”، وفقًا للمنظري.

"يريدون الماء والغذاء".. المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية يحذر من خطورة الوضع الصحي في غزة pic.twitter.com/Ay2CoJoMdt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 22, 2023

وأضاف “لدينا فرق طبية ذهبت الأيام الماضية للمستشفيات، وأبلغوني أن الأشخاص داخل المستشفيات ممنوع عليهم الخروج منها، ويتمنون فقط قطرة ماء، لا يطالبون بالعلاج، فقط يريدون الماء والغذاء لإنقاذ حياتهم، سواء أطباء أو مرضى”.

وبعد مفاوضات شاقة، طالب مجلس الأمن الدولي في قرار، أمس الجمعة، بزيادة “واسعة النطاق” للمساعدات الإنسانية إلى غزة، من دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ترفضه الولايات المتحدة رغم الضغوط الدولية.

وجاء تبني القرار بموافقة 13 من أعضاء المجلس الـ15، وامتناع عضوين (الولايات المتحدة وروسيا) عن التصويت، وهو يدعو “كل الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق” إلى غزة، وإلى اتّخاذ إجراءات “عاجلة” بهذا الصدد و”تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية”.