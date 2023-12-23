حزب الله ينشر فيديو لاستهداف مستوطنة دوفيف على الحدود مع لبنان (شاهد)

نشر حزب الله اللبناني مقطع فيديو لاستهداف “مزارع مستوطنة دوفيف عند الحدود اللبنانية الفلسطينية”، وذلك ردًا على “‌‏اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى والمنازل المدنية واستشهاد مواطنة لبنانية وجرح زوجها”.

وقال الحزب في بيان، مساء الجمعة، إن الفيديو لمشاهد من استهداف “مزارع مستوطنة دوفيف عند الحدود اللبنانية الفلسطينية دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والمنازل المدنية واستشهاد مواطنة لبنانية وجرح زوجها”.

وقالت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، الخميس: “استهدفت مدفعية العدو المتمركزة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة الأحياء السكنية في بلدة مارون الراس، وأصيب منزل المواطن ماجد مهنا إصابة مباشرة، مما أدى إلى استشهاد زوجته نهاد وإصابته بجروح وهما في العقد الثامن من العمر”.

وسبق أن أعلن حزب الله قصف “قوة عسكرية إسرائيلية أثناء تواجدها ‏داخل منزل في مستوطنة دوفيف”، في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، “في ردٍ أولي ‏على قصف العدو الإسرائيلي لمنزل في بلدة حولا يوم أمس (الجمعة 1 ديسمبر)”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة جرّاء انفجار صاروخ أُطلق من جنوب لبنان في منطقة الجليل الأعلى، شمالي إسرائيل.

كما أعلن الجيش اعتراض طائرة مسّيرة فوق البحر المتوسط، الأسبوع الماضي، في الأجواء اللبنانية.

وأضاف في بيان أن المسّيرة “كانت في طريقها إلى المجال الجوي الإسرائيلي”، موضحا أنها “لم تخرق الاجواء الإسرائيلية”.

بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه يُعتقد أن المسّيرة التي اعترضها الجيش الأسبوع الماضي كانت ستهاجم منصة غاز “كاريش” في البحر المتوسط.