خسائر جديدة لإسرائيل.. القسام تعلن إيقاع 4 “جيبات” لقيادة الاحتلال في كمين ومقتل جميع أفرادها

القسام أكدت أيضًا قتل 5 جنود إسرائيليين في كمين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، مقتل جنديين إسرائيليين استهدفهما مقاتلوها جنوبي قطاع غزة.

وقالت الكتائب، في بيان مقتضب على تلغرام “تمكن مجاهدو القسام من استهداف جنديين صهيونيين بقذيفة (RPG) في مدينة خان يونس أدت إلى مقتلهما على الفور وتحولهما إلى أشلاء”.

كما ذكرت الكتائب في بيان سابق أن “مجاهدي القسام تمكنوا من استدراج 5 جنود صهاينة من وحدة (يهلوم) داخل أحد الأنفاق القسامية شرقي مدينة خان يونس وبمجرد دخولهم للنفق تم تفجيره والقضاء عليهم من نقطة صفر”.

وفي بيان ثالث قالت القسام، إن عناصرها تمكنوا من إيقاع 4 جيبات (عربات) لقيادة العدو، في كمين محكم في منطقة جحر الديك، وسط قطاع غزة.

وأوضحت أن مقاتليها قاموا بتفجير حقل مركب من العبوات المضادة للأفراد والدروع بهم، ما أدى إلى سحق القوة ومقتل جميع أفرادها.

وأردفت “كما تم تدمير دبابة صهيونية هرعت إلى المكان بقذيفة الياسين 105، واستهداف قوات النجدة والإخلاء بمنطقة العملية بمنظومة الصواريخ رجوم وقذائف الهاون من العيار الثقيل، وشوهدت طائرات وسيارات الإسعاف الصهيونية تنقل القتلى من المكان”.

كما أعلنت كتائب القسام، في بيان رابع، “تدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105، شمالي مدينة خان يونس، واشتعال النيران فيها”.

وصباح اليوم، أعلنت الكتائب أن “مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات مسلحة ضارية منذ أمس مع قوات العدو المتوغلة في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة، استخدموا خلالها عبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين 105 المضادة للدروع وقذائف TBG المضادة للأفراد والتحصينات، وأوقعوا خلالها عددًا كبيرًا من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح وما زالت الاشتباكات مستمرة”.

وأكدت أن “أحد مجاهدي القسام تمكن من الإجهاز على 4 جنود صهاينة من النقطة صفر في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة”.

وأوضحت أن “مجاهدي القسام يخوضون معارك ضارية من المسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى”.

وأشارت إلى أن عناصرها قاموا بدك غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل، كما قامت بدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محاور مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأكدت القسام “استهداف آليتين صهيونيتين بقذيفتي ياسين 105 في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، كما أكدت الإجهاز على جندي صهيوني من المسافة صفر في المكان نفسه”.

ومنذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 20 ألفًا و258 شهيدًا و53 ألفًا و688 جريحًا.

وإلى جانب الخسائر البشرية الهائلة، خلّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة دمارًا ضخمًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لمصادر رسمية فلسطينية.