سرايا القدس تبث مقطع فيديو لقنص جنود الاحتلال في الشجاعية شرقي غزة (فيديو)

نشرت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة عبر قناتها على تليغرام مشاهد من عملية قنص مقاتليها لمجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي فوق أحد مباني حي الشجاعية شرقي غزة.

وقالت الكتائب في بيان آخر: استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة “تاندوم” في محيط دوار “أبو شرخ” في محور التقدم بشمال قطاع غزة.

وفي بيان ثالث قالت الكتائب: رصدنا توغلا محدودا لآليات العدو على الحافة شرق رفح وقصفناها بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل وأصبناها إصابات مباشرة ومحققة.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة أكثر من 20 ألف شهيد وأكثر من 53 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.