ظنوا أنه استشهد.. لقاء مؤثر لأطفال بوالدهم بعد إخراجه من تحت الركام في غزة (فيديو)

وثق مدون فلسطيني لحظة لقاء مؤثرة لأطفال بوالدهم الذي ظنوا أنه استشهد جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت المنزل الذي يقطن فيه.

وبدا جميع أفراد الأسرة في حالة سعادة غامرة، وغلبت الدموع بعضهم فرحًا بنجاة الوالد.

كما ظهر أطفاله الصغار في حالة هلع، وظلوا يسألونه: “فيك إشي يا بابا؟”، في محاولة للاطمئنان عليه بعد أن أخرجه رجال الإنقاذ من تحت الركام.

ظنوا أنه قد استُشهد.. لحظات مؤثرة للقاء أطفال بوالدهم بعد إخراجه من تحت أنقاض منزله المدمر جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة #غزة pic.twitter.com/fwSZApLrEG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 23, 2023

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة المحاصر لليوم الـ78 على التوالي، بقصف على مناطق متفرقة من القطاع؛ مما أسفر عن استشهاد أكثر من 20 ألفا وإصابة أكثر من 53 آخرين، بحسب وزارة الصحة في القطاع.