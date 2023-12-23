غزة.. الدفاع المدني ينتشل جثث شهداء من شوارع الشيخ زايد بعد انسحاب قوات الاحتلال (شاهد)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر لحظة انتشال فريق الدفاع المدني في غزة لجثث شهداء من الشوارع بشمالي القطاع.

ويظهر في الفيديو الخاص انتشال جثث الشهداء التي بقيت في الشارع حتى انسحاب قوات الاحتلال من منطقة الشيخ زايد.

وكشف انسحاب الجيش الإسرائيلي عقب العملية البرية في شمالي قطاع غزة عن حجم الدمار الكبير في المنطقة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه لمناطق متفرقة من قطاع غزة بالطائرات الحربية ومدافع الهاوتزر والزوارق القتالية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت 20 ألفًا و258 شهيدًا و53 ألفًا و688 جريحًا معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​​​​