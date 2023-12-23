سياسة|قطاع غزة

“ليسوا قطع شطرنج”.. أونروا: إسرائيل تطلب من سكان غزة الانتقال إلى مناطق الغارات

توماس وايت: سكان غزة بشر، وليسوا قطعًا على رقعة شطرنج، وتم بالفعل تهجير العديد منهم مرات عدة

جيش الاحتلال يش حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت 20258 شهيدًا و53688 مصابًا (رويترز)
23/12/2023-|آخر تحديث: 23/12/202308:22 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان قطاع غزة الانتقال إلى أماكن تشهد غارات جوية مستمرة.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها توماس وايت، مدير شؤون أونروا في غزة، على حساب الوكالة الأممية في منصة إكس.

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وأضاف وايت “سكان غزة بشر، وليسوا قطعًا على رقعة شطرنج، وتم بالفعل تهجير العديد منهم مرات عدة، مؤكدًا أنه لا مكان ليذهب إليه الناس، لا مكان آمن”.

وأوضح أن السلطات الإسرائيلية أصدرت المزيد من أوامر الإجلاء للسكان في المنطقة الوسطى من غزة للانتقال إلى مدينة دير البلح الواقعة وسط القطاع بهدف توسيع العملية العسكرية المستمرة.

وأشار إلى أن أكثر من 150 ألف شخص تأثروا بهذا الأمر، وكانت المنطقة مكتظة بالفعل بالنازحين بما في ذلك ملاجئ أونروا.

وفي تدوينة منفصلة، كتبت أونروا “بهدف توسيع العمليات العسكرية المستمرة، أصدرت السلطات الإسرائيلية المزيد من أوامر الإجلاء للأشخاص في المنطقة الوسطى من غزة للانتقال إلى المناطق التي تشهد غارات جوية مستمرة”.

وأمس الجمعة، طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان مخيم البريج ومناطق أخرى وسط قطاع غزة، إخلاء منازلهم بشكل فوري والتوجه إلى مدينة دير البلح.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي “إلى سكان مخيم البريج وأحياء بدر والساحل الشمالي والنزهة والزهراء والبراق والروضة والصفاء في المناطق الواقعة جنوب وادي غزة، من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري إلى المأوى في دير البلح”.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 20 ألفًا و258 شهيدًا و53 ألفًا و688 جريحًا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وإلى جانب الخسائر البشرية الهائلة، خلّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة دمارًا ضخمًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لمصادر رسمية فلسطينية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات