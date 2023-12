“ليسوا قطع شطرنج”.. أونروا: إسرائيل تطلب من سكان غزة الانتقال إلى مناطق الغارات

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان قطاع غزة الانتقال إلى أماكن تشهد غارات جوية مستمرة.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها توماس وايت، مدير شؤون أونروا في غزة، على حساب الوكالة الأممية في منصة إكس.

وأضاف وايت “سكان غزة بشر، وليسوا قطعًا على رقعة شطرنج، وتم بالفعل تهجير العديد منهم مرات عدة، مؤكدًا أنه لا مكان ليذهب إليه الناس، لا مكان آمن”.

People in #Gaza are People. They are not pieces on a checkerboard – many have already been displaced several times. The Israeli Army just orders people to move into areas where there are ongoing airstrikes. No place is safe, nowhere to go. @UNRWA

وأوضح أن السلطات الإسرائيلية أصدرت المزيد من أوامر الإجلاء للسكان في المنطقة الوسطى من غزة للانتقال إلى مدينة دير البلح الواقعة وسط القطاع بهدف توسيع العملية العسكرية المستمرة.

وأشار إلى أن أكثر من 150 ألف شخص تأثروا بهذا الأمر، وكانت المنطقة مكتظة بالفعل بالنازحين بما في ذلك ملاجئ أونروا.

وفي تدوينة منفصلة، كتبت أونروا “بهدف توسيع العمليات العسكرية المستمرة، أصدرت السلطات الإسرائيلية المزيد من أوامر الإجلاء للأشخاص في المنطقة الوسطى من غزة للانتقال إلى المناطق التي تشهد غارات جوية مستمرة”.

To expand ongoing military operations, Israeli authorities have issued MORE evacuation orders for people in Middle Area of📍#Gaza to move into areas where there are ongoing airstrikes.

More than 150k people impacted.

There is nowhere for people to go. Nowhere is safe. https://t.co/5KUDkF0T6z

