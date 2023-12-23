مظاهرات حاشدة في مدن وعواصم عالمية تطالب بوقف الحرب على غزة (فيديو)

دعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره بحق الشعب الفلسطيني

شهد العديد من المدن والعواصم العالمية، السبت، مظاهرات حاشدة منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في مظاهرات نُظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الألمانية برلين، ومدينة ميلانو الإيطالية، وأوترخت الهولندية، ومانشستر البريطانية، ولوكسمبورغ، دعمًا للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره بحق الشعب الفلسطيني خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية التي تُرتكب في قطاع غزة.

ألمانيا

وشهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرة للمطالبة بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وسار المشاركون في المظاهرة التي حملت شعار “التضامن مع فلسطين” من بوابة هالاشيس تور في حي كرويتسبرغ إلى بوابة براندنبورغ.

وارتدى مشاركون في المظاهرة الشال الفلسطيني، وحملوا لافتات عليها كتابات تدين قصف قطاع غزة وتصفه بجريمة الحرب، وتنادي بالحرية لفلسطين وقطاع غزة. وحمل متظاهرون أعلام فلسطين وأعلام حزب اليسار.

وهتف متظاهرون عبر مكبرات الصوت “أوقفوا القتل، أوقفوا الحرب، أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة”.

السويد

وشهدت العاصمة السويدية ستوكهولم مظاهرة أمام مبنى السفارة الإسرائيلية احتجاجًا على الهجمات التي تستهدف قطاع غزة.

وتجمَّع المتظاهرون أمام مبنى السفارة الإسرائيلية، تلبية لدعوات أُطلقت عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وطالب المحتجون بتوصيف الهجمات الإسرائيلية على غزة بـ”جرائم حرب”، والوقف الفوري لإطلاق النار.

ورفع المشاركون في الاحتجاج لافتات كُتبت عليها عبارات “فلسطين حرة” و”غزة حرة” و”أوقفوا الإبادة الجماعية” “وقاطعوا إسرائيل”.

هولندا

كما خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة أوتريخت الهولندية نصرة لفلسطين.

ودعت المظاهرة إلى وقف إطلاق النار والقتل الجماعي بحق الفلسطينيين، ورفع المحتجون لافتات تضامنية مع غزة.

إيطاليا

وفي مدينة ميلانو الإيطالية، شارك العديد في مظاهرة داعمة لفلسطين، ومنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وردد المشاركون شعارات مؤيدة لفلسطين ومطالبة بـ”إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والدعوة لوقف قتل المدنيين، وإنهاء المجازر المرتكبة بحقهم”.