هيئة البث الإسرائيلية: لدى السنوار “خطة منظمة” لإنهاء الحرب في غزة

نقلت الهيئة عن مصدر مطلع أن الخطة تتضمن “انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي كجزء من اتفاق وقف طويل لإطلاق النار، والاحتفاظ بجزء من الأسرى الإسرائيليين كورقة مساومة للمستقبل”.

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن لدى رئيس حركة “حماس” في غزة يحيى السنوار “خطة منظمة” لإنهاء الحرب في القطاع.

ونقلت الهيئة، مساء الجمعة، عن مصدر مطلع لم تذكره أن الخطة “تتضمن انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي كجزء من اتفاق وقف طويل لإطلاق النار، والاحتفاظ بجزء من الأسرى الإسرائيليين، كورقة مساومة للمستقبل”.

ووفقا للهيئة العبرية، قال المصدر إن “السنوار يعمل على افتراض أن الهدنة الأولى لم تأتِ بنتائج مرضية لصالح حماس، ولذلك فهو يصر على انسحاب إسرائيلي من الأحياء المحتلة بغزة، ووقف طويل لإطلاق النار”.

وأشار المصدر إلى أن السنوار يطالب في إطار الخطة المذكورة “بأكثر بكثير مما تعرضه إسرائيل على حماس”.

وأضاف أن “السنوار، يعتقد أن انسحاب القوات البرية للجيش الإسرائيلي من المدن في شمال وجنوب قطاع غزة، سيحقق استعادة جزئية لقدرته على القيادة والسيطرة على المناطق التي تحتلها إسرائيل بالفعل”.

وقال المصدر إن حماس “تنوي الاحتفاظ بجزء كبير من الأسرى كورقة مساومة في المراحل المقبلة أيضًا، تحسبًا إلى عودة إسرائيل للمناورات البرية بعد وقف إطلاق نار محتمل آخر”.

ووفق المصدر، فإنّ الدول التي تتوسط في المفاوضات مع حماس تعتقد أن الحرب “تقترب من مراحلها النهائية”، ورغم ذلك فإنّ حماس “تستعد أيضا لاحتمال استمرار الحرب لفترة طويلة”.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية وخاصة، عن اتفاق هدنة محتمل قد يتم إبرامه قريبًا بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، يشمل الإفراج عن أسرى من الطرفين.

وقال مسؤولون إسرائيليون، يوم الخميس، إن الحكومة “تدرس تحسين العرض المقدم لحركة حماس فيما يتعلق بهدنة مؤقتة محتملة بين الطرفين، بحيث تشمل وقف إطلاق النار لأكثر من أسبوعين، من أجل إقناع حماس بالإفراج عن المزيد من الرهائن المحتجزين لديها”، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي تؤكد فيه حركة “حماس” رفضها أي مفاوضات لتبادل أسرى دون وقف كامل لإطلاق النار، بينما يؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أكثر من مناسبة، أنّ الحرب على غزة “لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها”.

والخميس، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن هناك “نحو 129 محتجزا ما زالوا في قطاع غزة”.