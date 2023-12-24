أبو عبيدة: كتائب القسام قتلت 48 جنديا صهيونيا ودمرت 35 آلية خلال 4 أيام

أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الأحد، أن أفراد القسام قتلوا 48 جنديا إسرائيليا وأصابوا العشرات بجروح متفاوتة، فضلا عن تدمير 35 آلية عسكرية في معارك بقطاع غزة خلال الـ4 أيام الماضية.

وقال أبو عبيدة في بيان على تلغرام مساء الأحد “تمكن مجاهدو القسام خلال الـ4 أيام الماضية من تدمير 35 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا”.

وأضاف “أكد مجاهدونا قتل 48 جنديا صهيونيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وتنفيذ 24 مهمة عسكرية تم فيها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم”.

وأوضح أبو عبيدة “أنه تم تفخيخ نفقين في وحدة يهلوم وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال”.

وتابع “نفذ مجاهدو القسام 6 عمليات قنص استهدفت جنود العدو، كما دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة”، وفق البيان.

وأشار إلى أن مقاتلي القسام أمطروا مدينة تل أبيب وسط إسرائيل برشقة صاروخية.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط في صفوفه، خلال معارك شمالي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 15 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما ارتفعت الحصيلة الكلية المعلنة منذ بداية الحرب إلى 487 قتيلا.