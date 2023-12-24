القسام تبث مشاهد لاستهداف جنود إسرائيليين داخل منزل في غزة بصاروخ كورنيت (فيديو)

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” مشاهد جديدة، مساء الأحد، لاشتباكاتها مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور شمالي غزة.

وأظهرت إحدى لقطات الفيديو الذي بثته “القسام” عبر منصة تليغرام، مشاهد لقنص “جندي صهيوني” بمنطقة تل الزعتر، ووثقت الكتائب آثار دماء الجندي بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المكان، وفق ما جاء بالفيديو.

وأظهرت لقطة أخرى “استهداف قوة صهيونية متحصنة بأحد المنازل بصاروخ موجه من نوع كورنيت وقنص قوة أخرى خلال محاولتها إجلاء القتلى والجرحى بمنطقة البركة شمال غرب بيت لاهيا”.

وأظهر الفيديو لحظات دخول هذه القوة إلى المنزل ثم استهدافها بصاروخ موجه من نوع كورنيت، الأمر الذي أعقبه قنص أفراد القوة الأخرى التي وصلت لإجلاء القتلى والجرحى.

وفي لقطة ثالثة، عرضت القسام “مشاهد من استهداف منزل تحصنت به قوة صهيونية في بيت حانون شمالي قطاع غزة”.

وأظهر الفيديو في لقطة أخرى “العتاد الذي غنمه أفراد القسام” من القوة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط في صفوفه، خلال معارك شمالي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 15 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وإلى نحو 500 منذ 7 أكتوبر الماضي، بحسب الحصيلة المعلنة من الجيش الإسرائيلي.