المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال يُضلل المدنيين في غزة ويرغمهم على النزوح ثم يقصفهم

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يُضلل المدنيين ويرغمهم على النزوح لمناطق أخرى ثم يقصفها ويقتلهم.

وأضاف المكتب في بيان إن جيش الاحتلال طلب من 8 أحياء بالمحافظة الوسطى النزوح إلى منطقة “دير البلح”، وخلال 48 ساعة من نشره لذلك؛ قام بارتكاب 5 مجازر في ذات المنطقة، مما أدى إلى استشهاد 28 وإصابة 88 آخرين.

وأشار البيان إلى أن “جيش الاحتلال يتعمّد تضليل المدنيين وغالبيتهم أطفال ونساء من أجل إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية والضحايا في جريمة حرب مزدوجة، الأولى: هي إجبار المدنيين على التهجير القسري من منازلهم، والثانية: هي إعدامهم وقصفهم بشكل مباشر ومقصود”.

وذكر البيان بعضا من جرائم الاحتلال في قطاع غزة منها ارتكاب جرائم إعدام ميدانية لأكثر من 137 مدنيا في محافظتي غزة والشمال، واعتقال قوات الاحتلال 2600 مواطن خلال الحرب بينهم 40 من الطواقم الطبية و8 صحفيين.

وأفاد البيان fأن هناك 7 آلاف مفقود إما تحت الأنقاض أو لا يزال مصيرهم مجهولا و70% منهم أطفال ونساء. وأعلن المكتب توثيق 55 ألف حالة مصابة بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

ودعا البيان أبناء الشعب الفلسطيني إلى “اتخاذ كل وسائل الحيطة والحذر من الاحتلال الذي يحاول أن يوقع أكبر قدر ممكن من الضحايا في صفوفهم، وأن يكونوا على فهم ويقظة من هذه المؤامرات وحملات التضليل التي يمارسها ضدهم”.

وطالب البيان كل دول العالم الحر والمنظمات الدولية بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي ما زال يرتكبها بحق المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة.

وحمل البيان الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي إضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي؛ كامل المسؤولية عن جرائم الإبادة الجماعية التي تتناقض مع القانون الدولي وكل القوانين الدولية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت أكثر من 20 ألف شهيد وأكثر من 53 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.