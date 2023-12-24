بعد عمليات القسام.. جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط إسرائيلي ما يرفع الحصيلة إلى 15 خلال 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط في صفوفه، خلال معارك شمالي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 15 خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال الجيش في بيان “مقتل الرائد (احتياط) أرييه رين 39 عاما، من المناوبات، وهو ضابط مدرعات في الكتيبة 79، اللواء الهجومي 14، وذلك في معركة شمالي قطاع غزة (لم يحدد المكان)”.

وبمقتل الرائد رين، ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 15 خلال الـ24 ساعة الماضية، وإلى 154 منذ بدء العملية العسكرية البرية في قطاع غزة في27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما ارتفعت الحصيلة الكلية المعلنة منذ بداية الحرب إلى 487 قتيلا.

רס"ן במיל' אריה ריין, בן 39 ממשמרות, קצין שיריון בגדוד 79, נפל בקרב בצפון הרצועה pic.twitter.com/c5wZclSn78 — גלצ (@GLZRadio) December 24, 2023

وفي وقت سابق الأحد، أعلن جيش الاحتلال في بيان مقتل أحد جنوده في معارك جنوبي القطاع، ثم أعلن لاحقا عن مقتل 8 جنود، بعد أن أعلن مساء السبت مقتل 5 آخرين.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين شمالي ووسط قطاع غزة.

وفي بيانات متفرقة على منصة تلغرام، قالت الكتائب إن أفرادها “تمكنوا بقذيفة TBG مضادة للتحصينات من استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من 10 جنود”، تحصنوا داخل مبنى في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، وأوضحت أن الجنود الإسرائيليين سقطوا بين قتيل وجريح.

وفي بيان آخر، قالت القسام إن مقاتليها “تمكنوا من قنص 3 جنود صهاينة أحدهم برتبة رائد في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة”.

وفي بيان ثالث، قالت الكتائب إن مقاتليها “تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة متوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة”.

وأضافت “أكد مجاهدونا مقتل 6 جنود صهاينة وإصابة آخرين”.

وفي وقت سابق الأحد، قالت القسام في بيان إن مقاتليها استهدفوا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة (الياسين 105) في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة”.