جماعة الحوثي تعلن انفجار صاروخ بالبحر الأحمر أطلقته بارجة أمريكية بالقرب من سفينة غابونية

قالت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، إن صاروخا أطلقته بارجة أمريكية انفجر قرب سفينة تابعة لجمهورية الغابون في البحر الأحمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام، في منشور عبر حسابه على منصة إكس “فيما كانت طائرة استطلاع تابعة للقوات البحرية اليمنية (تابعة لجماعة الحوثي) تقوم بعمل استطلاعي عرض البحر الأحمر، قامت بارجة أمريكية بإطلاق النار بطريقة هيستيرية وبأسلحة متعددة”.

وأضاف أن طريقة إطلاق النار من البارجة الأمريكية تظهر حالة الإرباك والقلق حيث انفجر أحد الصواريخ بالقرب من سفينة متجهة جنوب البحر الأحمر تابعة لجمهورية الغابون وهي آتية من الموانئ الروسية.

وشدد متحدث الحوثي على أن “تهديد الملاحة البحرية الدولية ناجم عن عسكرة البحر الأحمر من قبل الولايات المتحدة وشركائها الآتين إلى المنطقة دون وجه حق سوى توفير خدمة الأمان لسفن كيان العدو الإسرائيلي”.

وحذر المسؤول الحوثي من أن البحر الأحمر سيكون “ساحة مشتعلة إذا استمرت أمريكا وحلفاؤها على النحو الذي هم عليه من البلطجة”، وفق وصفه.

وتابع “على الدول المشاطئة للبحر الأحمر أن تدرك حقيقة المخاطر التي تهدد أمنها القومي”.

فيما كانت طائرة استطلاع تابعة للقوات البحرية اليمنية تقوم بعمل استطلاعي عرض البحر الأحمر قامت بارجة أمريكية بإطلاق النار بطريقة هيستيرية وبأسلحة متعددة تظهر حالة الإرباك والقلق حيث انفجر أحد الصواريخ بالقرب من سفينة متجهة جنوب البحر الأحمر تابعة لجمهورية الغابون وهي آتية من… — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) December 24, 2023

وفي وقت سابق الأحد، قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان إن صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا باتجاه خطوط الشحن الدولية في البحر الأحمر من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، من دون ذكر إصابات أو أضرار.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مبادرة لتشكيل قوات متعددة الجنسيات من 10 دول باسم “حارس الازدهار”، بهدف ردع هجمات جماعة الحوثي بالبحر الأحمر وتهديدها لرحلات التجارة البحرية.

وتعليقا على تشكيل التحالف في البحر الأحمر، توعد زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، في كلمة متلفزة، باستهداف البوارج الأمريكية ردا على أي تصعيد بالبحر الأحمر.

وتستهدف الجماعة السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل لدى مرورها بمضيق باب المندب، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية متواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.