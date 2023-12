“ذهبتم إلى مغارة لصوص”.. الأب مانويل مسلم يوجه رسالة لأساقفة التقوا الرئيس الإسرائيلي (فيديو)

وجَّه الأب مانويل مسلم، راعي كنيسة اللاتين في غزة سابقًا وعضو الهيئة المسيحية الإسلامية لنصرة المقدسات، رسالة إلى أساقفة وزعماء كنائس في القدس، التقوا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الخميس، بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة.

وقال في مقطع فيديو، السبت “أيها القادة الروحيون المسيحيون في القدس: توافقتم على الذهاب إلى رئيس الكيان الصهيوني لأنه العيد، فلماذا لم تتفقوا على مقاطعته لأنها غزة؟!”.

وأكد أنه “لا عيد بلا غزة، ولا غزة تُحرَم عيدًا”.

وتساءل “لماذا لم تروا من العار أن تسلموا على يد جزار يذبح مسيحييكم ومسلميكم في غزة والضفة؟! اعلموا أنكم نقلتم دم أبنائنا على أيديكم. ألا يصبح ثأرنا في رقابكم أيضًا؟!”.

وتابع “رأيتم فخرًا لكم أن تذهبوا جماعة إلى مغارة لصوص سرقوا منا القدس وبهاءها، فلماذا لم تروا مجدًا لكم أن تُطرَدوا جماعة من القدس وكنيسة قيامتها لو قرر العدو ذلك؟!”.

وأكد أن “الراعي الصالح لا يترك غنمه ويهرب حين يرى الذئب مقبلًا، فلماذا حَبَوتم على الأذقان والرُّكَب حتى الذئب، وتركتم الخدَّج والأطفال والمرضى في مشفى الشفاء فريسة للذئاب والكلاب؟!”.

وخاطب الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين، وحثهم معًا على مواجهة توغل الاحتلال في غزة، وتابع “في تراب فلسطين المقدَّس دفنّا موتانا ولكننا في صدور أعدائنا وارينا بعض قادتنا. نحن شعب في حرب مع الصهاينة. لا نبكي أمواتًا استشهدوا، ولا أحياءً قَضَبوا (قطعوا) أنفسهم منا لأن البكاء يعني الانحناء، ونحن شعب صلب كالسيوف والرماح لا نُلوَى”.

وإلى أهالي غزة، ختم رسالته قائلًا “تقوّوا لا تخافوا.. يا رجال وشباب غزة، أنتم نواة فلسطين الصلبة وجيل تحريرنا وتحرير القدس والوطن من البحر الى النهر. الغزاوي هو بندقية التحرير ورصاصها”.

وعُرف الأب مانويل بمقاومته للاحتلال ودفاعه المستميت عن القدس وعن المقاومة الفلسطينية، كما عُرف بمطالباته المتكررة بإنهاء الانقسام والوحدة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وهو صاحب الجملة المشهورة “إن هدموا مساجدكم ارفعوا الأذان من كنائسنا”، إذ قالها أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.

واجتمع أساقفة وزعماء كنائس في القدس مع هرتسوغ، في لقاء يُعقد دوريًّا كل عام قبيل عيد الميلاد ورأس السنة، الأمر الذي أثار شجب واستنكار “مجلس رعوي كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك” في رام الله.

وكشف هرتسوغ عن اللقاء في تغريدة له، مساء الخميس، عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس.

As every year, today I hosted the leaders of the Christian communities in Israel at the President's Residence ahead of the festive season and the civil new year, with the shared hope and prayer for a year of peace and brotherhood. I wished them all a Merry Christmas.

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 21, 2023