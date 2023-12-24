صور صادمة للدمار في منطقة السنية وأبو حميد في خان يونس (فيديو)

أظهرت صور خاصة للجزيرة مباشر حجم الدمار الهائل في منطقة السنية وأبو حميد في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بسبب القصف العنيف من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أحد أصحاب المحال للجزيرة مباشر إنه عاد ليتفقد محله التجاري ليفاجأ بحجم الدمار غير الطبيعي في المنطقة. وأكد أنه لا يخشى قوات الاحتلال أو أن يسقط شهيدًا أو أن يصاب.

وأشار إلى أن المتاجر التي لم تتعرض للدمار، تعرضت للنهب. كما تظهر في مقطع الفيديو جثث للشهداء ملقاة في الشوارع، في حين كان يقوم بعض الأشخاص بتغطيتها.

وتشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 20 ألف شخص وإصابة أكثر من 53 ألفًا، كما تسببت في محو مناطق واسعة من مدن وبلدات القطاع.