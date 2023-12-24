عشرات الشهداء والمصابين وآثار دمار جرّاء قصف منزل يؤوي نازحين في دير البلح (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار في منزل عائلة عسقة والبيوت المجاورة في دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك بعد قصف جوي إسرائيلي استهدف المنزل وأسفر عن عشرات الشهداء والمصابين.

ويؤوي منزل عائلة عسقة عشرات النازحين من شمالي قطاع غزة، الذين جاؤوا إلى هذه المنطقة باعتبار أنها آمنة، وفقًا لتصريحات سابقة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نازح أصيب في رأسه جرّاء القصف، إنهم كانوا جالسين في أمان حينما فوجئوا بصاروخ دمر المنزل وجعل الشظايا وأسياخ الحديد تتطاير وتصيبهم.

وأضاف أنه بالرغم من إصابته فإنه كان مضطرًّا لإزالة الركام من فوق النازحين لإنقاذهم “كنت أول من وصل إلى المستشفى، وبعد ذلك كل من جاء كان من الأطفال الذين بُتر أحد أطرافهم، مشاهد ومأساة يعجز اللسان عن وصفها، كأنني في حلم”.

"طلعني أمانة".. مناشدة مواطنين عالقين تحت أنقاض منزلهم المدمر بقصف إسرائيلي في دير البلح#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/fKxeaXNfNQ — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 24, 2023

ووجَّه النازح انتقادات للعالم وللدول العربية قائلًا “العالم من المفترض أنه ديمقراطي ويدعو للإنسانية، لكن في ظل هذا السكوت من كل الدول سواء المجاورة أو غير المجاورة، لا توجد رسالة منا لهم إلا حسبنا الله ونعم الوكيل”.

واتفق نازح آخر معه، إذ أكد شعوره بالخذلان من المجتمع الدولي، وقال “هذا العالم الظالم الذي نعيش فيه يتفرج علينا منذ أكثر من 77 يومًا، ولا أعرف متى سيتحركون؟ كم من الفلسطينيين يريدون أن يُقتلوا حتى يتحرك هذا العالم، 190 دولة لا تستطيع أن توقف هذا الجنون”.

وأوضح أن منزل عسقة كان يؤوي نحو 30 نازحًا، وأن غالبية الإصابات كانت من النساء والأطفال، لافتًا إلى أنه لا تزال 4 جثث تحت الأنقاض، و”نظرًا لضعف الإمكانيات لا نستطيع انتشالهم ودفنهم بشكل كريم”.

في حين أشار أحد النازحين بيده إلى كومة من الركام، وقال إنه من هذا المكان استطاع انتشال أطفاله بعد سماعه صياحهم، أحدهم طفل رضيع 10 أشهر، والآخر 5 سنوات، وتساءل “ما ذنب الأطفال الأبرياء؟”.