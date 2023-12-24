غزة.. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلان في قصف وإطلاق نار من مسيَّرة إسرائيلية (فيديو)

استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلان جرّاء قصف وإطلاق نار من مسيَّرة إسرائيلية بالقرب من مستشفى الهلال الأحمر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن الطفل أمير رامي عودة (13 عامًا)، وهو أحد النازحين بمستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، استشهد إثر استهدافه باطلاق النار عليه من طائرة مسيَّرة أثناء وجوده داخل مبنى المستشفى.

واستشهد أكثر من 200 فلسطيني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جرّاء قصف الجيش الإسرائيلي المستمر وعملياته البرية في غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة بالقطاع، في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة مجددًا على حليفتها إسرائيل لبذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.

وبعد مرور 79 يومًا على بدء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، أظهرت تسجيلات مصورة عشرات من جثث الفلسطينيين في مناطق انسحب منها الجيش الإسرائيلي أخيرًا بعد تكبُّده خسائر فادحة في صفوف جنوده.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت 20 ألفًا و258 شهيدًا و53 ألفًا و688 جريحًا معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.