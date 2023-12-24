“نموت بلا صواريخ”.. نازحون في مخيم جباليا يشكون نقص الطعام وانتشار الأوبئة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر الأوضاع المعيشية وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، مع القصف العنيف لطائرات الاحتلال وشح المياه والمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية.

وظهر مخيم جباليا مكتظًّا بآلاف النازحين، وذلك بعدما أصبح هو المأوى الأخير والوحيد للسكان النازحين من تل الزعتر وبيت لاهيا وبيت حانون وجباليا المدينة.

ورغم امتلاء الشوارع بالقمامة، والطقس البارد والأمطار، فقد ظهر مئات النازحين يفترشون أزقة الشوارع ويقيمون خيامًا بدائية لتؤويهم.

وتشهد عيادة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ازدحامًا شديدًا، حيث يقيم فيها أكثر من 10 آلاف نازح.

واشتكى سكان المخيم من صعوبة الحياة والحصول على غذاء أو مياه نظيفة، إذ يتناولون مياهًا غير مخصصة للشرب، كما يأكلون وجبة واحدة فقط أصبحت هي الأكثر انتشارًا في المخيم، وهي “الكاستر” المكونة من نشاء الذرة والمياه وقليل من الحليب.

ومنع الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة إدخال المساعدات إلى شمالي القطاع، واشترطت فصائل المقاومة أثناء الهدنة المؤقتة وصول المساعدات إلى الشمال، لكنه لا يزال يتعنت في إدخالها، مما يفاقم معاناة سكان الشمال.

وقال أحد النازحين للجزيرة مباشر إن الصواريخ ليس وحدها التي تقتل الناس، بل أيضًا الأوبئة وقلة الطعام “أصبحنا نموت بلا صواريخ، نموت من الأوبئة وانتشار الأمراض وقلة الطعام”.

وحذر أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، في مداخلة للجزيرة مباشر، الجمعة، من أن 90% من سكان قطاع غزة على “حافة مجاعة حقيقية”، مشيرًا إلى أن النظام الصحي في انهيار شبه تام.

كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن الأطفال في قطاع غزة لا يحصلون على 90% من استهلاكهم الطبيعي للمياه.

المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية يحذر: غزة على حافة المجاعة pic.twitter.com/Z8Z5QZ0V40 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 22, 2023

وأضافت المنظمة في بيان أن المخاوف تزداد بشأن الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والإسهال المزمن بشكل خاص، نظرًا لنقص المياه الصالحة للشرب، خاصة بعد هطول الأمطار والفيضانات هذا الأسبوع.