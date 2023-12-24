هيئة بحرية بريطانية: تقارير عن انفجار مسيَّرة حلقت على ارتفاع منخفض فوق سفينة قبالة اليمن

تستهدف جماعة الحوثي بشكل منتظم السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها لدى مرورها بمضيق باب المندب

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، إن تقارير متعددة وردت عن تحليق مسيَّرة على ارتفاع منخفض فوق سفينة قبالة سواحل اليمن قبل أن تنفجر على بُعد 1.5 ميل بحري من السفينة.

وذكر بيان أن السلطات تحقق في الحادث الذي وقع على بُعد نحو 50 ميلًا بحريًّا غربي الحديدة باليمن، مضيفًا أنه ينصح السفن بتوخي الحذر عند العبور.

وتستهدف جماعة الحوثي بشكل منتظم السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها لدى مرورها بمضيق باب المندب “تضامنًا مع قطاع غزة” الذي يتعرض لحرب متواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويقع مضيق باب المندب، حيث يتمحور تنفيذ هذه الهجمات، بين شبه الجزيرة العربية وإفريقيا، ويربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، ويختصر رحلات السفن 14 يومًا في المتوسط، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.

القيادي في جماعة الحوثي محمد البخيتي: نؤكد أننا لا نستهدف إلا سفن الكيان الصهيوني أو المرتبطة به pic.twitter.com/exkI497FGb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 20, 2023

وعملت الولايات المتحدة على تشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات للمساعدة في حماية حركة العبور التجارية في البحر الأحمر من الهجمات التي يشنها الحوثيون من اليمن.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، إن أكثر من 20 دولة وافقت حتى الآن على المشاركة في التحالف المعروف باسم (عملية حارس الازدهار).

ولم تؤكد بعض الدول مشاركتها، وقالت دول أخرى إن جهودها للمساعدة في حماية عمليات الشحن التجارية في البحر الأحمر ستأتي في إطار اتفاقات بحرية قائمة بدلًا من عملية جديدة تقودها واشنطن.