أغلبهم أطفال ونساء وكبار سن.. أكثر من 70 شهيدا بمجزرة جديدة للاحتلال في مخيم المغازي وسط غزة (شاهد)

صحة غزة: عدد الشهداء مرشح للزيادة نتيجة تجمع عدد من العائلات من أماكن مختلفة

استشهد أكثر من 70 مدنيًا وأصيب العشرات في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة، مساء الأحد، حيث دمر القصف 4 منازل مأهولة بالسكان.

وكانت حصيلة أولية أفادت باستشهاد 45 شخصًا على الأقل، فيما أكدت مصادر للجزيرة مباشر ارتفاع العدد إلى أكثر من 70 غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن وهناك أيضًا مفقودون تحت الأنقاض، وهو ما أكده المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة.

ووصفت وزارة الصحة في غزة ما يحدث في مخيم المغازي بأنه “إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ”، وأضافت أن عدد الشهداء مرشح للزيادة نتيجة تجمع عدد من العائلات من أماكن مختلفة.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، كل دول العالم الحر إلى “الضغط على الاحتلال المجرم من أجل إيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني وضد الأطفال والنساء والمدنيين”.

“جريمة حرب جديدة”

وقالت حركة حماس في بيان لها إن مجزرة مخيم المغازي بمثابة “جريمة حرب جديدة امتدادًا لحرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال ضد الأطفال والمدنيين العزّل”.

وأضافت “هذا القصف الغادر والجبان ضد الآمنين في بيوتهم هو محاولة لترميم صورة جيشه المهزوم والمدعوم من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشريك الأول للكيان الصهيوني في إجرامه وعدوانه الفاشي”.

ومنذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الأحد، 20 ألفا و424 شهيدا، و54 ألفا و36 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.