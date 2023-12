الأمم المتحدة: اثنتان من الأمهات تُقتلان كل ساعة في قطاع غزة

كشفت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الأحد، أن اثنتين من الأمهات تُقتلان كل ساعة في قطاع غزة، فيما تكافح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتوفير الرعاية لما لا يقل عن 50 ألف امرأة حامل في القطاع المحاصَر وسط الهجمات الإسرائيلية المتواصلة.

ووفقًا لتقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة “تُقتل اثنتان من الأمهات كل ساعة في غزة”.

وأكدت الهيئة الأممية في تدوينة عبر منصة إكس، أن “أطفال غزة يفقدون حبل الأمان الوحيد، ألا وهو والداهما”، وختمت بالقول “يجب أن يتوقف هذا”.

من ناحيتها، أكدت الأونروا، في بيان لها، أن هناك ما يقدر بأكثر من 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة، فيما تلد أكثر من 180 امرأة كل يوم.

وأشارت الوكالة الأممية أن الأطباء والقابلات التابعين لها يبذلون كل ما في وسعهم لتوفير الرعاية للنساء الحوامل بعد الولادة والحوامل المعرضات لمخاطر عالية في 7 من أصل 22 مركزًا صحيًا تابعًا للأونروا.

ومنذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 20 ألفا و424 قتيلا، و54 ألفا و36 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​​​​

There are an estimated 50,000 pregnant women in the📍#GazaStrip, with over 180 giving birth every day.@UNRWA doctors & midwives are doing everything possible to provide care for post-natal & high-risk pregnant women at the 7 [out of 22] operational @UNRWA health centres. https://t.co/NtmSdxdzxQ

