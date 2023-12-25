الجزيرة مباشر ترصد آثار الدمار في مشروع بيت لاهيا شمال غزة وانتشال جثث الشهداء من الشوارع (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار في منطقة مشروع بيت لاهيا بشمال قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي العنيف، وانتشال جثث الشهداء من الشوارع.

وتظهر الصور شارع السوق الرئيسي في الحي وقد دُمّر تدميرا شديدا، إذ سُوِيت معظم المنازل بالأرض تماما، ولا يزال هناك العديد من الجثث المتحللة المجهولة الهوية في شوارع الحي وقد مضى على بعضها نحو 3 أسابيع، منها جثمان متحلل يبدو أنه لطفل، قام رجال البلدية بانتشاله وتكفينه.

وتحاول فرق البلدية تمهيد الطرق في الحي المدمّر ويقوم بعض الأهالي بتفقد بيوتهم المدمّرة لعلهم يجدون فيها شيئا صالحا للاستخدام.

وقال أحد شهود العيان من سكان الحي للجزيرة مباشر: “حينما دخل علينا اليهود المنطقة، أطلقوا النيران واستشهد كثيرون، هناك جثث في كل مكان، البيوت والشوارع وكل شيء تم تدميره، دمروا كل شيء”.

وقال شاهد آخر: “كنا نرى الآليات العسكرية عند دخولها المنطقة، حاصروا المدرسة التي كان يقيم بها النازحون، وأطلقوا النار من جميع الاتجاهات.”

وأضاف: “أخرجوا الشباب بالطابور وجردونا من ملابسنا، تم الاعتداء علينا بالأسلحة وبالضرب، ووضعونا في الساحة وأخذوا نحو 200 شاب، اعتقلوا بعضهم ولا يزالون معتقلين حتى الآن، وتركوا النساء والأطفال بدون فرش أو أغطية”.

وفي منطقة مربع مسجد الرباط في الحي الذي أغلب بناياته من الأبراج السكنية ويوفر المسكن لمئات الأسر، تمت تسوية معظم المباني بالأرض، وما بقي منها قائما لم يعد صالحا للسكن.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى أمس الأحد، نحو 25 ألف قتيل، ونحو 55 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.