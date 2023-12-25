بعد أسبوع من القصف والحصار.. آثار الدمار والخراب على حي الجرن في جباليا (فيديو)

حاصر الاحتلال الإسرائيلي حي الجرن في جباليا البلد، شمالي قطاع غزة، لمدة أسبوع، مخلفًا وراءه دمارًا هائلًا جراء القصف بالطائرات والقذائف المدفعية.

وصباح اليوم الإثنين، رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار بعد الانسحاب الجزئي لقوات الاحتلال من حي الجرن.

وأثناء تجول مراسل الجزيرة مباشر بين أزقة الحي المدمر، سُمع دوي قصف وإطلاق نار قرب الحي، بالتزامن مع استمرار تحليق الطائرات المسيرة فوقه.

وظهرت غالبية البيوت مدمرة بالكامل، فيما لم يعد ما تبقى منها صالحا للسكن، كما ظهرت الشوارع غير قابلة لحركة مرور السيارات.

ولا تزال عشرات الجثث تحت الأنقاض بسبب تعثر وصول رجال الدفاع المدني وسيارات الإسعاف للحي الذي حوصر لمدة 7 أيام، ولا تزال القوات الإسرائيلية في محيطه.

وشهدت مدينة جباليا ومخيمها اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة في غزة، حيث أعلنت القسام عن استهداف عدد من الآليات العسكرية والجنود الإسرائيليين في أنحاء متفرقة من جباليا ومخيمها.

ومنذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى صباح الأحد، 20 ألفا و424 قتيلا، و54 ألفا و36 مصابا معظمهم من الأطفال والنساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​​​​