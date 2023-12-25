بعد 7 ساعات من القصف.. الجزيرة مباشر ترصد آثار الدمار في مخيم البريج بعد ليلة دامية (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، صباح اليوم الاثنين، آثار الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي لمخيم البريج وسط قطاع غزة طوال الليلة الماضية.

وعاش سكان مخيم البريج ليلة صعبة جراء الغارات الجوية والأحزمة النارية والقصف المدفعي الذي استهدف المخيم على مدار 7 ساعات وحتى فجر الاثنين.

ودمر الاحتلال مربعات سكنية كاملة، وأظهرت اللقطات الركام يعلوه الركام، في حين لا تزال الطائرات المسيّرة تحلّق فوق المخيم.

وأطلق الجيش الإسرائيلي عددًا من قنابل الإنارة في محيط المقبرة وبلوك 7 في المخيم، واستهدف الاحتلال منزلًا لعائلة “أبو زيد”؛ مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

وصباح اليوم، اكتظت ساحة مستشفى شهداء الأقصى بجثامين الشهداء، وذلك بعد سلسلة من الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي استهدفت مخيمات النصيرات والمغازي والبريج الليلة الماضية.

وتوافد فلسطينيون إلى المستشفى لمحاولة التعرف على جثامين ذويهم الذين استشهدوا بالقصف.

وأدت غارات جوية إسرائيلية أمس الأحد، على منازل في مخيم المغازي، القريب من مخيم البريج، إلى استشهاد ما لا يقل عن 70 شخصا، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.

وطلب الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، من سكان مخيم البريج ومناطق أخرى وسط قطاع غزة إخلاء منازلهم بشكل فوري والتوجه جنوبا إلى مدينة دير البلح.

وتعاني دير البلح من اكتظاظ سكاني شديد بسبب نزوح مئات الآلاف إليها من مناطقها الشرقية القريبة من الحدود، إضافة إلى سكان مدينة غزة ومحافظة الشمال الذين نزحوا إليها منذ بداية الأسبوع الثاني من الحرب الإسرائيلية، وهو ما دفع بعض سكان مخيم البريج إلى البقاء في منازلهم منتظرين مصيرهم.

ومنذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى صباح أمس الأحد، 20 ألفا و424 قتيلا، و54 ألفا و36 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​​​​