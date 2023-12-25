شاهد: أهالي مخيم المغازي ينتشلون جثامين ذويهم بعد ليلة دامية

استشهد أكثر من 70 مدنيًّا وأصيب عشرات بمجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة، مساء أمس الأحد، حيث دمّر القصف 4 منازل مأهولة بالسكان.

ورصدت كاميرا الجزيرة صباح اليوم الاثنين، آثار الدمار والخراب الذي خلفه قصف مكثف شنّه الليلة الماضية على المخيم.

وظهر الأهالي ينتشلون الضحايا من تحت الأنقاض، وكان غالبيتهم من النساء والأطفال والمسنّين، في حين لا تزال مدفعية الاحتلال تطلق القذائف على مناطق شرقي المخيم.

وظهر أب مكلوم باستشهاد جميع أفراد أسرته، وبينما كانوا ينتشلون ابنته من تحت الأنقاض بعدما ظهر النصف العلوي من جسدها، قال الأب والدموع تنهمر من عينه “زوجتي وابني وبنتي استشهدوا”.

وأضاف أنهم جاؤوا نازحين إلى المخيم بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذه المناطق آمنة، “جينا هنا عشان قالوا أمان، وين الأمان؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم”.

وصباح اليوم، اكتظت ساحة مستشفى شهداء الأقصى بجثامين الشهداء، وذلك بعد سلسلة من الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي استهدفت مخيمات النصيرات والمغازي والبريج الليلة الماضية.

ووصفت وزارة الصحة في غزة ما حدث في مخيم المغازي بأنه “إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ”، وأضافت أن عدد الشهداء مرشح للزيادة نتيجة تجمع عدد من العائلات من أماكن مختلفة.

ومنذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى صباح الأحد، 20 ألفا و424 شهيدا، و54 ألفا و36 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.