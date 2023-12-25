عائلات الأسرى الإسرائيليين تقاطع نتنياهو خلال جلسة للكنيست صارخة “الآن الآن” (فيديو)

قاطعت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرات عدة خلال كلمة له أمام الكنيست، مساء الاثنين.

وأطلقت العائلات صيحات الاستهجان صارخة “الآن الآن”، عندما قال نتنياهو إن الجيش بحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال عملياته العسكرية في غزة.

وحملت عائلات الأسرى لافتات وصورًا لهم.

وقال نتنياهو الذي ألقى كلمته بعد تفقد قوات الجيش بقطاع غزة في وقت سابق الاثنين “لم نكن لننجح في إطلاق سراح أكثر من 100 من المختطفين لولا الضغط العسكري”.

وأضاف “كل الضغوط التي نمارسها لم تكن لتنجح لولا الضغط العسكري، ولن نتمكن من إطلاق سراح جميع المختطفين بدون ضغط عسكري، لذلك لن نتوقف عن القتال”.

على صعيد آخر، نقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن المحكمة العليا الإسرائيلية أن محاكمة نتنياهو بتهم “الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة” ستُستأنف بدءًا من فبراير/شباط المقبل.

وأضافت الصحيفة “من المقرر أن تنعقد المحكمة أربعة أيام في الأسبوع لجلسات الاستماع في قضية رئيس الوزراء”.

وبعد توقف استمر شهرين بسبب الحرب على غزة، استأنفت المحكمة المركزية الإسرائيلية النظر في الاتهامات ضد نتنياهو مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ويواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشى والاحتيال وخيانة الثقة، وفق لائحة اتهام قدّمها المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية عام 2020، لكن نتنياهو ينفي الاتهامات الموجهة إليه.

وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار 2020، ولا يُلزمه القانون الإسرائيلي بالاستقالة من منصبه إلا في حال إدانته من المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر شهورًا طويلة.