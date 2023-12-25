غزة.. نجاة صحفي من الموت بعد استهدافه بصاروخ مباشر من جيش الاحتلال (فيديو)

قال المصور الصحفي محمد شاهين إن قوات الاحتلال استهدفته بأحد الصواريخ، الاثنين، أثناء قيامه ببث مشاهد حية في منطقة الشيخ رضوان على شاشة الجزيرة مباشر.

وأضاف شاهين أنه أثناء قيامه بالبث في منطقة شرق جباليا تم استهدافه بالصاروخ الذي سقط على بُعد أمتار قليلة منه.

وتابع أنه لولا وجود قطعة من الحجارة الكبيرة التي حمته من آثار القصف لوافته المنية على الفور.

وحمّل شاهين سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استهدافه بالرغم من أن ملابسه تكشف طبيعة عمله الصحفي.

وأظهر شاهين الأضرار التي طالت هاتفه المحمول جرّاء القصف وتدمير كل الأدوات التي كان يستخدمها في عمله الصحفي.

وأمس الأحد، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة استشهاد صحفيَّين فلسطينيَّين في قصف إسرائيلي بشمالي القطاع، مما يرفع عدد الصحفيين الشهداء إلى 103 منذ بداية الحرب الإسرائيلية.

وقال المكتب في بيان “هذا الارتفاع جاء بعد استشهاد الزميل الصحفي محمد يونس الزيتونية، مهندس الصوت في إذاعة الرأي الفلسطينية، والصحفي محمد عبد الخالق العف، المصور في وكالة الرأي المحلية، بيد الغدر الإسرائيلي في محافظة غزة”.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الاثنين 20 ألفًا و674 شهيدًا، و54 ألفًا و536 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.