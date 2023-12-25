مقاتل من القسام يزرع عبوة تحت دبابة للاحتلال ولقطات لاستهداف قناصين وجنود (فيديو)
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25/12/2023-|آخر تحديث: 26/12/202312:10 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، مساء الاثنين، مقطع فيديو جديد لاستهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي وتدمير آلياته المتوغلة في محاور مدينة غزة، مشيرة إلى استهداف قوة من 40 جنديا في جباليا.
ويظهر في المقطع أحد مقاتلي كتائب القسام وهو يزرع عبوة متفجرة تحت إحدى دبابات قوات الاحتلال ويسرع مبتعدا قبل أن تنفجر.
كما يوثق المقطع لحظات قنص جنود و”قناصين” من قوات الاحتلال، وكذلك استهداف قناصين للاحتلال كان مختبئين داخل إحدى البنايات بقذيفة صاروخية.
وفي وقت سابق الاثنين، قالت كتائب القسام إن مقاتليها تمكنوا “من استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من فصيل معزز قوامه 40 جندي متحصنة في أحد المنازل في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة بقذائف الـ (تي بي جي) المضادة للتحصينات ما أدى إلى إيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح”.
كما أعلنت كتائب القسام في بيانات أخرى عن:
- استهداف جرافة صهيونية من نوع “دي9” بقذيفة “الياسين 105” شرق البريج وسط قطاع غزة.
- تدمير 4 آليات صهيونية متوغلة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بقذائف “الياسين 105”.
- تدمير 9 آليات صهيونية متوغلة في منطقتي التفاح والدرج بمدينة غزة بقذائف “الياسين 105”.
- استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة في شقة سكنية بقذيفة “تي بي جي” مضادة للتحصينات في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.
- تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة وأوقعوها بين قتيل وجريح في منطقة جبل الريس شرق مدينة غزة.
- قنص جندي صهيوني شرق حي التفاح بمدينة غزة.
- استهداف قوة صهيونية راجلة متمركزة في أحد المنازل بقذيفة “الياسين 105” وأوقعناها بين قتيل وجريح شرق مدينة خان يونس.
- استهداف جرافة صهيونية من نوع “دي9” بقذيفة “تاندوم” شمال مدينة خان يونس.
- تفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة صهيونية خاصة بعد دخولها لقبو مبنى في منطقة خزاعة شرق خان يونس.
- استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” شمال مدينة خان يونس.
- قصف “ثكنة ليمان العسكرية” في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة برشقة صاروخية من جنوب لبنان ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة.
- دكّ تجمعات قوات العدو المتوغلة شمال وشرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
المصدر : الجزيرة مباشر