مقاتل من القسام يزرع عبوة تحت دبابة للاحتلال ولقطات لاستهداف قناصين وجنود (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، مساء الاثنين، مقطع فيديو جديد لاستهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي وتدمير آلياته المتوغلة في محاور مدينة غزة، مشيرة إلى استهداف قوة من 40 جنديا في جباليا.

ويظهر في المقطع أحد مقاتلي كتائب القسام وهو يزرع عبوة متفجرة تحت إحدى دبابات قوات الاحتلال ويسرع مبتعدا قبل أن تنفجر.

كما يوثق المقطع لحظات قنص جنود و”قناصين” من قوات الاحتلال، وكذلك استهداف قناصين للاحتلال كان مختبئين داخل إحدى البنايات بقذيفة صاروخية.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت كتائب القسام إن مقاتليها تمكنوا “من استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من فصيل معزز قوامه 40 جندي متحصنة في أحد المنازل في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة بقذائف الـ (تي بي جي) المضادة للتحصينات ما أدى إلى إيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح”.

كما أعلنت كتائب القسام في بيانات أخرى عن: