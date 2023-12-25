يديعوت أحرونوت: واشنطن أرسلت 230 طائرة شحن و20 سفينة أسلحة إلى إسرائيل

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية النقاب، اليوم الاثنين، عن إرسال الولايات المتحدة أكثر من 230 طائرة شحن، و20 سفينة محملة بالأسلحة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية “بما أنه لا يزال هناك سياسيون يسخرون من أنفسهم، ويزعمون أن الولايات المتحدة ليست ذات صلة، فمن المفيد أيضًا أن نوضح لهم أن أكثر من 230 طائرة شحن و20 سفينة، وصلت حتى الآن إلى إسرائيل تحمل أسلحة”.

وأوضحت أن الشحنات الأمريكية شملت قذائف المدفعية والمركبات المدرعة، والمعدات القتالية الأساسية للجنود.

وأشارت إلى أنه في بعض الحالات قامت وزارة الدفاع الإسرائيلية بتقديم موعد تنفيذ عقود متعددة السنوات للمنتجات المتروكة على الأرفف، أو كانت في مستودعات الطوارئ الأمريكية.

وعن استخدام شحنات الذخائر، نقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع -لم تسمه- أن الجيش الإسرائيلي استخدم الكثير من الذخيرة التي كانت لديه عشية الحرب، وتمكن من إعادة ملء المستودعات وما بعدها، من أجل البقاء على استعداد لحرب واسعة النطاق ضد حزب الله.

خسائر الجيش في غزة

وعن خسائر الجيش، قالت أحرونوت “يثير العدد الكبير من الضحايا والإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي في الحرب في غزة نقاشا مستفيضًا حول نطاق وقوة الأسلحة التي تم استخدامها جزئيا بهدف، تسهيل قيام الجنود بأنشطتهم في المناطق الكثيفة والخطرة”.

وأضافت “هذه مسألة معقدة وحساسة، ولها جوانب لا يجوز التوسع فيها أثناء الحرب، والعدو لا يحتاج أن يعرف من وسائل الإعلام ما هو موجود وما هو غير موجود”.

وبلغ عدد الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة وتنفيذ حركة “حماس” عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي 489، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الاثنين.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتشال جثث خمسة رهائن إسرائيليين من شبكة أنفاق تحت الأرض في شمال قطاع #غزة.

‌ولم يوضح جيش الاحتلال ملابسات وفاتهم، وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري إن السلطات تنتظر نتائج فحص الطب الشرعي للجثث.

‌وأضاف "سنطلع العائلات… pic.twitter.com/RDIpaqD9Uv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 25, 2023

وفي 25 أكتوبر الماضي، كشفت نتائج استطلاع أجرته شبكة “سي بي إس” الإخبارية في الولايات المتحدة، أن 52% من الأمريكيين يعارضون إرسال حكومة بلادهم السلاح إلى إسرائيل.

كما أعرب 56% من الأمريكيين عن عدم رضاهم عن سياسة الرئيس جو بايدن بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وطورت إسرائيل على مدى سنوات، بشراكة ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية، منظومات دفاعية بينها “القبة الحديدية” لصد الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى و”مقلاع داود” لصد الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى و”سهم 3″ لصد الصواريخ الطويلة المدى.

ومنذ 7 أكتوبر، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 20 ألفا و424 شهيدا، و54 ألفا و36 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.