سياسة

استدرجتهم وفجرت المنزل بهم.. القسام تنشر مشاهد لاستهداف قوة إسرائيلية خاصة في بيت حانون شمالي غزة (فيديو)

مدة الفيديو 03 minutes 00 seconds
26/12/2023-|آخر تحديث: 26/12/202309:14 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو، مساء الثلاثاء، لما قالت إنه لاستدراج قوة إسرائيلية خاصة لمنزل في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

ويُظهر التسجيل لحظات “إعداد 3 عبوات أفراد وعبوة صدمية وعبوة شواظ”، وأكدت الكتائب “وقوع كامل القوة في مقتل”.

واليوم الثلاثاء، نشرت كتائب القسام تسجيلات أظهرت استهدافها لجنود الاحتلال بمناطق عدة في شمالي قطاع غزة ووسطه.

ومن العمليات العسكرية ضد جيش الاحتلال، استهداف قوة راجلة إسرائيلية متوغلة في منطقة مسجد الشيخ زايد شمالي قطاع غزة.

إضافة إلى ذلك، أعلنت القسام إيقاع قتلى وجرحى بتفجير فتحة نفق في قوة إسرائيلية مكونة من 8 جنود، شرق مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر