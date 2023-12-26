الاحتلال يعتقل القيادية الفلسطينية خالدة جرار من منزلها في رام الله

أكدت مصادر للجزيرة مباشر أن الجيش الإسرائيلي اعتقل فجر اليوم الثلاثاء، خالدة جرار، القيادية البارزة في (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين).

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة البيرة الملاصقة لرام الله وسط الضفة الغربية فجرا، وداهمت منزل “جرار”، واعتقلتها بعد عملية تفتيش لمنزلها. ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية أي تعقيب رسمي بعد.

وتعد خالدة جرار إحدى أبرز قيادات (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخبت عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006، وشغلت فيه مسؤولة ملف الأسرى. وقد اعتقلتها السلطات الإسرائيلية عدة مرات.

عاجل | مصادر للجزيرة مباشر: قوات الاحتلال تعتقل القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير #فلسطين خالدة جرار من منزلها في رام الله#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/kvvEcJAbhc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 26, 2023

وبدأت خالدة جرار (60 عامًا) نشاطها السياسي منتصف السبعينيات عندما نشطت في العمل التطوعي بمدينة نابلس، ثم انتقلت إلى الدراسة في جامعة بيرزيت وكانت من أبرز القيادات الطلابية، وبعد تخرجها نشطت في الحركة النسوية الوطنية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية تزامنًا مع الحرب على قطاع غزة.