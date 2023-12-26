البنتاغون: غارات على منشآت لكتائب حزب الله بعد إصابة 3 أمريكيين بهجوم على قاعدة أربيل الجوية

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن شن القوات الأمريكية فجر اليوم ضربات وصفها بالضرورية والمتناسبة على ثلاث منشآت تستخدمها كتائب حزب الله والجماعات التابعة لها في العراق.

وقال أوستن في بيان للبنتاغون “هذه الضربات الدقيقة رد على سلسة من الهجمات ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل الميليشيات التي ترعاها إيران”.

Today, at @POTUS’ direction, U.S. military forces conducted necessary & proportionate strikes on 3 facilities used by Kataib Hezbollah & affiliated groups in Iraq. These precision strikes are a response to a series of attacks against U.S. personnel in Iraq & Syria by… — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) December 26, 2023

وأضاف أوستن “كتائب حزب الله التابعة لإيران والجماعات التابعة لها شنت هجوما على قاعدة أربيل الجوية الاثنين مشيرا إلى أن الهجوم أدى إلى إصابة ثلاثة أفراد أمريكيين أحدهم في حالة حرجة.

وتابع أوستن” لن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا ومصالحنا ولا وتوجد أولوية أعلى من ذلك .. وبينما لا نسعى إلى تصعيد الصراع في المنطقة، فإننا ملتزمون ومستعدون تمامًا لاتخاذ المزيد من التدابير اللازمة لحماية شعبنا ومنشآتنا”.

وأعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أن الضربات نفذت الساعة 8:45 مساء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة أي الساعة 4:45 فجرا بتوقيت العراق.

U.S. CENTCOM conducts strikes against Kataib Hezbollah terrorist group targets in Iraq In response to multiple attacks against coalition forces in Iraq and Syria, U.S. military forces conducted airstrikes against multiple facilities used by Kataib Hezbollah and affiliated groups… pic.twitter.com/mmL4WqFXq9 — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 26, 2023

وأضافت في بيان أن التقييمات الأولية للغارات الأمريكية تشير إلى أنها دمرت المنشآت المستهدفة ومن المحتمل أنها قتلت عددًا من مقاتلي كتائب حزب الله مشيرة إلى أنه لا توجد مؤشرات على تضرر حياة مدنيين.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: “تهدف هذه الضربات إلى محاسبة تلك العناصر المسؤولة بشكل مباشر عن الهجمات على قوات التحالف في العراق وسوريا وتقليل قدرتها على مواصلة الهجمات. سنحمي قواتنا دائمًا”.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون إنه في وقت مبكر من صباح الاثنين تم استهداف عسكريين أمريكيين بمسيرة في شمال العراق وأدى الهدوم إلى إصابة ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية أحدهم في حالة خطيرة.

وأضافت واتسون أنه تم إطلاع الرئيس بايدن على الفور بالهجوم وأمر وزارة الدفاع بإعداد خيارات الرد ثم تم تقديمها له خلال مكالة هاتفية مع وزير الدفاع لويد أوستن وأعضاء فريق الأمن القومي التابع للرئيس وخلال المكالمة وجه بايدن بشن ضربات ضد ثلاثة مواقع تستخدمات كتائب حزب الله والجماعات التابعة لها وركزت بشكل خاص على أنشطة الطائرات بدون طيار.

وتابعت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي” لا يضع الرئيس أولوية أعلى من حماية الأفراد الأمريكيين وسوف تتصرف الولايات المتحدة في الوقت وبالطريقة التي نختارها إذا استمرت هذه الهجمات”.