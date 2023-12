البنتاغون: غارات على منشآت لكتائب حزب الله بعد إصابة 3 أمريكيين بهجوم على قاعدة أربيل الجوية

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن شن القوات الأمريكية فجر اليوم ضربات وصفها بالضرورية والمتناسبة على ثلاث منشآت تستخدمها كتائب حزب الله والجماعات التابعة لها في العراق.

وقال أوستن في بيان للبنتاغون “هذه الضربات الدقيقة رد على سلسة من الهجمات ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل الميليشيات التي ترعاها إيران”.

Today, at @POTUS’ direction, U.S. military forces conducted necessary & proportionate strikes on 3 facilities used by Kataib Hezbollah & affiliated groups in Iraq. These precision strikes are a response to a series of attacks against U.S. personnel in Iraq & Syria by…

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) December 26, 2023