الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي بمعارك جنوبي قطاع غزة

بذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 491

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط وجندي في معارك أمس بجنوب قطاع غزة، مما يرفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب إلى 491.

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية، أن “الرقيب (احتياط) إليشا يوناتان لوبر، والرائد (احتياط) يوسف جيترتز، سقطا في معارك بجنوب قطاع غزة”.

רס"ל יוסף גיטרץ ז"ל, בן 25 מתל אביב, לוחם שיריון בגדוד 7029, נפל כתוצאה מפגיעת טיל נ"ט pic.twitter.com/RTqQSxJ6UY — גלצ (@GLZRadio) December 26, 2023

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 491، بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية في 27 من الشهر نفسه.

ويصعد الجيش الإسرائيلي حربه على غزة مخلفا حتى يوم أمس، 20674 شهيدا و54536 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.