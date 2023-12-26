سياسة|قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي بمعارك جنوبي قطاع غزة

بذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 491

عدد قتلى جيش الاحتلال ارتفع منذ بداية الحرب على غزة إلى 491 (رويترز)
عدد قتلى جيش الاحتلال ارتفع منذ بداية الحرب على غزة إلى 491 (رويترز)
26/12/2023-|آخر تحديث: 26/12/202310:59 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط وجندي في معارك أمس بجنوب قطاع غزة، مما يرفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب إلى 491.

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية، أن “الرقيب (احتياط) إليشا يوناتان لوبر، والرائد (احتياط) يوسف جيترتز، سقطا في معارك بجنوب قطاع غزة”.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 491، بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية في 27 من الشهر نفسه.

ويصعد الجيش الإسرائيلي حربه على غزة مخلفا حتى يوم أمس، 20674 شهيدا و54536 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + هيئة البث الإسرائيلي