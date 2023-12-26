المقاومة تعلن تفجير نفق مفخخ واستهداف دبابات وناقلات جند إسرائيلية في غزة

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، استهدافها دبابتي ميركافا إسرائيلية و3 ناقلات جند، إضافة إلى قصف مدن وبلدات إسرائيلية وتفجير نفق مفخخ.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مقاتليها استهدفوا دبابتي ميركافا إسرائيليتين بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأضافت أنها استهدفت ناقلة جند يعتليها عدد من الجنود الإسرائيليين شمال شرق مخيم البريج و”إيقاعهم بين قتيل وجريح وهبوط مروحية لإجلائهم”، وفقًا للقسام.

كما قالت في بيان منفصل “تمكن مجاهدو القسام من تفجير عين نفق مفخخة في قوة صهيونية مكونة من 8 جنود شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأوقعوها بين قتيل وجريح”.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود وإصابة آخرين خلال معارك في قطاع #غزة ليرتفع عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 495 #الجزيرة_مباشر #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/eCkBoHyuXC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 26, 2023

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية بقذائف مضادة للدروع وأسلحة رشاشة وقذائف هاون مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في محاور التقدم شرق وشمال خان يونس.

وأضافت السرايا “استهدفنا آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذيفتي RBG في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة”.

وفي جحر الديك وسط القطاع، قالت السرايا “دك مجاهدونا التحشدات (التجمعات) العسكرية للعدو الصهيوني بوابل من قذائف الهاون”.

كما أعلنت السرايا قصف مدن وبلدات إسرائيلية برشقات صاروخية، هي “سديروت” و”نير عام” و”عسقلان”.

سرايا القدس تبث مشاهد من رشقات صاروخية قالت إنها دكت المدن المحتلة والمستوطنات والمواقع العسكرية الصهيونية #الجزيرة_مباشر #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/sgQN7v4ViL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 26, 2023

من جهتها، أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن وحداتها المدفعية “دكت تجمعًا للجيش الإسرائيلي المتوغل شرق مدينة رفح بقذائف هاون من العيار الثقيل”.