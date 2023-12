انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي

أعلنت السلطات الهندية وقوع انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة نيودلهي، اليوم الثلاثاء، وأنه لا توجد إصابات بين موظفي السفارة جرّاء هذا الانفجار.

ونقلت وكالة رويترز عن جاي نير، المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، قوله “يمكننا أن نؤكد أنه في حوالي الساعة 5:20 (بالتوقيت المحلي) وقع انفجار على مقربة من السفارة”.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه لا إصابات بين موظفي السفارة، وإن السلطات الإسرائيلية تتعاون مع نظيرتها الهندية للتحقيق في سبب الانفجار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

BREAKING:

Bomb explodes near the Israeli Embassy in India pic.twitter.com/boGvkuUn1X

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 26, 2023