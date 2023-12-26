بعد إصابة 10 إسرائيليين.. حزب الله يعلن استشهاد 2 من مقاتليه وغارات الاحتلال تقتل شخصين جنوبي لبنان (فيديو)

أعلن حزب الله استشهاد اثنين من مقاتليه بالمواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية، ما يرفع الحصيلة إلى 128 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونعى الحزب في بيانين منفصلين، الثلاثاء، هادي حسن عوالا من بلدة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأحمد حسن الديراني من بلدة قصرنبا في البقاع، واللذين ارتقيا شهيدين على طريق القدس، دون مزيد من التفاصيل.

عاجل | المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد هادي حسن عوالا "حيدر علي" من بلدة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس pic.twitter.com/YvqyDKsbB0 — قناة المنار (@TVManar1) December 26, 2023

ومساء الثلاثاء، شن جيش الاحتلال غارات على الشارع العام (الطريق العام) المؤدي إلى بلدة القليلة جنوبي لبنان، مما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين وتضرر سيارات، وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال ألقت قذيفتين على خراج بلدة العديسة – محلة خلة التركمان، فوق وادي هونين (جنوب).

وفي وقت سابق اليوم، تبادل حزب الله وجيش الاحتلال قصفًا صاروخيًّا ومدفعيًّا مكثفًا عبر الخط الأزرق الفاصل.

وأصيب 10 إسرائيليين بينهم 9 جنود إثر سقوط صاروخين مضادين للدبابات أُطلقا من لبنان باتجاه منطقة الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت “أصيب مواطن جرّاء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على منطقة شوميرا بالجليل الغربي”.

وأضافت “9 جنود أصيبوا لدى محاولتهم إنقاذ المصاب المدني بعد إطلاق صاروخ آخر مضاد للدبابات على الموقع ذاته”.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الجيش قوله إن أحد الجنود إصابته خطرة، في حين تُراوح إصابات الآخرين بين متوسطة وخفيفة.

عاجل | إعلام العدو: إصابة 10 "اسرائيليين" في العمليات في الشمال وصل 6 منهم الى مستشفى نهاريا بينهم 3 أصيبوا بجروح خطيرة — قناة المنار (@TVManar1) December 26, 2023

وردًّا على ذلك، قال جيش الاحتلال في بيان “مقاتلات سلاح الجو هاجمت البنى التحتية الإرهابية لمنظمة حزب الله الإرهابية في الأراضي اللبنانية”.

وأضاف البيان “حددت مراقبة الجيش الإسرائيلي المبنى الذي هرب إليه الإرهابي الذي أطلق الصاروخ المضاد للدبابات باتجاه كنيسة في منطقة شوميرا، وتمّت مهاجمة المبنى”.

هجمات حزب الله

وقال حزب الله في سلسلة بيانات إنه شن هجومًا بطائرة مسيَّرة ‏على مقر قيادة مستحدث للقوات الإسرائيلية في محيط مستعمرة كريات شمونة (قرية الخالصة ‏المحتلة)، وتم تحقيق إصابات مؤكدة.

عاجل | المقاومة الإسلامية في لبنان تشن هجومًا جويّا على مقر قيادة مستحدث للعدو الصهيوني في محيط مستعمرة كريات شمونة (قرية الخالصة المحتلة) بطائرة مسيّرة إنقضاضيّة وتم تحقيق إصابات مؤكّدة pic.twitter.com/ai0jzoYtd6 — قناة المنار (@TVManar1) December 26, 2023

كما هاجم حزب الله بصواريخ موقع البغدادي (مقابل بلدة ميس الجبل اللبنانية) وثكنة ‏زبدين (قبالة بلدة مجيدية اللبنانية)، كما استهدف قيادة ‏الفرقة 91 في ثكنة برانيت.

وأفاد حزب الله بأنه استهدف تجمعين لجنود إسرائيليين في موقع الراهب وقرب ثكنة دوفيف، وأوقع أفرادهما بين قتيل ‏وجريح، وفقًا لبيان.

وفي بيان آخر، قال حزب الله إن مقاتليه “استهدفوا انتشارًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع راميا (قبالة بلدة رامية اللبنانية) بالأسلحة المناسبة، وتم تحقيق إصابات مباشرة”.

كما استهدفوا غرفة رصد قرب ثكنة الشوميرا الإسرائيلية (قبالة قرية مروحين اللبنانية) بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا أفرادها ‏بين قتيل وجريح.

وهاجم مقاتلو حزب الله، وفقًا لبيان، موقع زبدين العسكري الإسرائيلي (قبالة بلدة مجيدية اللبنانية)، وتجمعًا لجنود قرب ثكنة دوفيف، وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.‏